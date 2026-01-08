تكريم الفنان محمد ثروت خلال احتفالية عيد الثقافة

كرمت وزارة الثقافة المصرية الفنان محمد ثروت، خلال احتفالية «عيد الثقافة» بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك برعاية الرئيس السيسى، وتحت شعار «وزارة الثقافة تحتفل بصُنّاع الهوية المصرية»، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته المؤثرة فى إثراء الوجدان المصرى والحفاظ على الهوية الثقافية.

وخلال الإحتفالية أعرب الفنان محمد ثروت عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن تكريم الدولة المصرية ووزارة الثقافة يُعد وسام تقدير لمسيرة فنية آمنت بدور الفن فى بناء الإنسان وصناعة الوعى، مشددًا على أن الفن سيظل أحد أهم أدوات الحفاظ على الهوية المصرية ووجدانها عبر الأجيال.

عيد الثقافة

كرّمت وزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، الفنان الكبير محمد صبحي، ضمن فعاليات عيد الثقافة المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعدد كبير من نجوم الفن والمثقفين والإعلاميين.

ويأتي تكريم محمد صبحي تقديرًا لمشواره الفني الطويل وما قدّمه من أعمال أثرت في تاريخ الفن المصري على مدار سنوات طويلة.

تكريم محمد صبحي

وشهدت أجواء التكريم احتفاءً واسعًا بمحمد صبحي، الذي يُعد أحد أبرز رموز المسرح والفن الهادف في مصر، لما تميّزت به أعماله من طرح قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب فني راقٍ جمع بين المتعة والرسالة.

وخلال كلمته أثناء التكريم، قال محمد صبحي إن «الانتماء سيمنحك الاحتواء»، مؤكدًا أن ارتباط الإنسان بوطنه وثقافته هو الأساس الحقيقي للاستقرار النفسي والنجاح، ومشيرًا إلى أن الفن له دور كبير في ترسيخ قيم الانتماء وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.