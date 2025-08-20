أظهرت دراسة علمية حديثة وجود علاقة وثيقة بين قوة عضلات الساق وصحة الدماغ، مشيرة إلى أن الحفاظ على لياقة الأطراف السفلية قد يشكل عاملاً أساسياً في دعم القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

وشملت الدراسة ما يقرب من 300 شخص من التوائم، بمتوسط عمر 55 عامًا، وكشفت نتائجها أن الأفراد الذين تمتعوا بقوة عضلية أعلى في الساقين حققوا أداءً معرفيًا أفضل بعد مرور عشر سنوات، مقارنةً بأقرانهم، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الإصابة بأمراض القلب والسكري والتدخين. جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

كما بيّنت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التي أُجريت على مجموعة من المشاركين أن الأفراد ذوي الساقين الأقوى احتفظوا بحجم أكبر من المادة الرمادية، وظهرت لديهم بنية دماغية أكثر صحة بعد مرور أكثر من عقد على بدء الدراسة.

من جانبها، أكدت الدكتورة كلير ستيفز، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن قوة عضلات الساق كانت العامل الأبرز في دعم الأداء المعرفي على المدى الطويل.

فيما اعتبر عدد من خبراء أبحاث ألزهايمر هذه النتائج دليلاً قوياً على أهمية النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على صحة الدماغ.