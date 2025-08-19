يحمي العظام والمناعة والنظر.. فوائد غير متوقعة للجزر

يحتوي الجزر على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وإليكم أهم فوائد الجزر الصحية وذلك وفقا لما ذكره موقعmarch.

صحة العينين



ربما تكون هذه أشهر فوائد الجزر، فهو غني بالبيتا كاروتين، وهو مركب يحوله الجسم إلى فيتامين أ، ما يساعد على الحفاظ على صحة العينين. كما يساعد البيتا كاروتين على حماية العينين من أشعة الشمس ويقلل من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين ومشاكل العين الأخرى.

يحتوي الجزر الأصفر على اللوتين، وهو مفيد أيضًا للعينين وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في الولايات المتحدة.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان



أثبتت مضادات الأكسدة فعاليتها في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان. والنوعان الرئيسيان من مضادات الأكسدة في الجزر هما الكاروتينات والأنثوسيانين وتُعطي الكاروتينات، الجزر لونه البرتقالي والأصفر، بينما تُعطيه الأنثوسيانين اللون الأحمر والبنفسجي.

يساعد القلب



أولاً، جميع مضادات الأكسدة هذه مفيدة أيضاً لقلبك. ثانياً، يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر على ضبط ضغط الدم. ثالثاً، يحتوي الجزر على الألياف، التي تساعد على الحفاظ على وزن صحي وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الجزر الأحمر أيضًا على الليكوبين، الذي يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة



يساعد فيتامين سي الموجود في الجزر جسمك على بناء أجسام مضادة تحمي جهازك المناعي. كما يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد واستخدامه والوقاية من العدوى.

علاج الإمساك



إذا كنت تواجه صعوبة في دخول الحمام، جرب تناول بعض الجزر النيء حيث يُمكن أن يُساعد في تخفيف الإمساك ويُساعد على انتظام حركة الأمعاء.

السيطرة على مرض السكري

يُنصح مرضى السكري بتناول كميات كبيرة من الخضراوات غير النشوية، بما فيها الجزر. فالألياف الموجودة في الجزر تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم. كما أنه غني بفيتامين أ وبيتا كاروتين، اللذين تشير الأدلة إلى أنهما يُقللان من خطر الإصابة بالسكري.

تقوية العظام



يحتوي الجزر على الكالسيوم وفيتامين ك، وكلاهما مهم لصحة العظام.