قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص
جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك
قرار عاجل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون
نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية
قرار ترامب ضد الإخوان| تحوّل استراتيجي في معركة واشنطن مع الإسلام السياسي.. خبير يعلق
دواك عندي | خناقة سوشيال بين نجم الزمالك وإعلامي بعد سحب أرض النادي بأكتوبر
سحب أرض الزمالك بأكتوبر | مناشدة عاجلة من شيكابالا للرئيس السيسي
اتصال مصري–روسي لبحث التعاون الثنائي وتطورات غزة والأزمات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يحمي العظام والمناعة والنظر.. فوائد غير متوقعة للجزر

الجزر
الجزر

يحتوي الجزر على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وإليكم أهم فوائد الجزر الصحية وذلك وفقا لما ذكره موقعmarch.

 

صحة العينين 


ربما تكون هذه أشهر فوائد الجزر، فهو غني بالبيتا كاروتين، وهو مركب يحوله الجسم إلى فيتامين أ، ما يساعد على الحفاظ على صحة العينين. كما يساعد البيتا كاروتين على حماية العينين من أشعة الشمس ويقلل من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين ومشاكل العين الأخرى.

يحتوي الجزر الأصفر على اللوتين، وهو مفيد أيضًا للعينين وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في الولايات المتحدة.

أفضل تمارين يوجا العين لتقوية النظر

يقلل خطر الإصابة بالسرطان


أثبتت مضادات الأكسدة فعاليتها في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان. والنوعان الرئيسيان من مضادات الأكسدة في الجزر هما الكاروتينات والأنثوسيانين وتُعطي الكاروتينات، الجزر لونه البرتقالي والأصفر، بينما تُعطيه الأنثوسيانين اللون الأحمر والبنفسجي.

 

يساعد القلب


أولاً، جميع مضادات الأكسدة هذه مفيدة أيضاً لقلبك. ثانياً، يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر على ضبط ضغط الدم. ثالثاً، يحتوي الجزر على الألياف، التي تساعد على الحفاظ على وزن صحي وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الجزر الأحمر أيضًا على الليكوبين، الذي يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

 

يعزز جهاز المناعة


يساعد فيتامين سي الموجود في الجزر جسمك على بناء أجسام مضادة تحمي جهازك المناعي. كما يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد واستخدامه والوقاية من العدوى.

يقوي المناعة

علاج الإمساك


إذا كنت تواجه صعوبة في دخول الحمام، جرب تناول بعض الجزر النيء حيث يُمكن أن يُساعد في تخفيف الإمساك ويُساعد على انتظام حركة الأمعاء.

السيطرة على مرض السكري

يُنصح مرضى السكري بتناول كميات كبيرة من الخضراوات غير النشوية، بما فيها الجزر. فالألياف الموجودة في الجزر تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم. كما أنه غني بفيتامين أ وبيتا كاروتين، اللذين تشير الأدلة إلى أنهما يُقللان من خطر الإصابة بالسكري.

 

تقوية العظام


يحتوي الجزر على الكالسيوم وفيتامين ك، وكلاهما مهم لصحة العظام.

الحزر فوائد الجزر العينين العظام أطعمة تقوى المناعة أطعمة تقوى العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

المجال الإغاثي

مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز التضامن الإنساني وحماية العاملين في المجال الإغاثي

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله

الشيخ خالد الجندي

كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد