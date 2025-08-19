سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري، يعتبر الكاليماري من الأطباق الشهيرة والمحبوبة في المطبخ البحري، وإليك طريقة عمل الكاليماري الحبار المقلي المقرمش واللذيذ، للشيف رباب العمدة.
مكونات طريقة عمل كاليماري
- 500 جرام كاليماري حبار مقطع إلى حلقات
- عصير ليمونة واحدة
- 2 فص ثوم مفروم اختياري
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا اختياري
- 1 كوب دقيق
- ½ كوب نشا للقرمشة
- زيت غزير للقلي
- للتقديم اختياري
- شرائح ليمون
- صوص تارتار أو ثومية أو مايونيز
- اغسل الكاليماري جيدًا وصفِّه.
- انقعه في عصير الليمون، الثوم، والملح والفلفل، واتركه يتبل لمدة 15–30 دقيقة في الثلاجة.
- في وعاء، اخلط الدقيق مع النشا والبابريكا لو بتحب نكهة مدخنة أو لون جميل
- صفِّ الكاليماري من التتبيلة وغطِّ كل قطعة بخليط الدقيق والنشا جيدًا.
- سخّن الزيت جيدًا في مقلاة عميقة يجب أن يكون ساخنًا لكن ليس محروقًا
- اقلي حلقات الكاليماري على دفعات صغيرة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة حوالي 2–3 دقائق فقط
- لا تتركه طويلًا حتى لا يصبح قاسيًا.
التصفية والتقديم
- أخرج الكاليماري من الزيت وضعه على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.
- قدّمه ساخنًا مع شرائح الليمون والصوص المفضل.
نصائح
- لا تفرط في وقت القلي، لأن الكاليماري ينشف بسرعة.
- ممكن تنقعه في الحليب قبل التتبيلة لمزيد من الطراوة.
- يمكن استخدام البقسماط بدل الدقيق لو بتحب تغليفة مقرمشة أكثر.