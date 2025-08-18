قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احترس منها .. أشياء تدمر صحتك في غرفة النوم

غرفة النوم
غرفة النوم
اسماء محمد

يؤثر النوم على كل شيء في حياة الإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية لذا يجب الإنتباه للعادات التى تؤثر عليه.

ووفقا لما جاء في تقرير ديلي ميل كشف طبيب من هارفارد عن ثلاثة أشياء سامة في غرفة النوم يجب التخلص منها بسرعة.


قال دكتور سوراب سيثي، 42 عاما، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المقيم في كاليفورنيا، إن هذه الأشياء هي الوسائد القديمة، ومعطرات الهواء الاصطناعية، والمراتب القديمة.

الاستيقاظ من النوم ليلا


وأوضح أن الوسائد القديمة يمكن أن "تتراكم عليها غبار العث والعرق والمواد المسببة للحساسية مع مرور الوقت".

توصلت إحدى  الدراسات إلى أن العث الصغير يزدهر غالبًا في الوسائد، وعلى الرغم من أن هذه المخلوقات ذات الأرجل الستة لا يزيد حجمها عن حبة ملح، إلا أنها تشكل محفزًا مهمًا للربو.

إذا كان عمر وسادتك أكثر من عام أو عامين، فقد حان الوقت لاستبدالها ثم أوضح لماذا لا ينبغي استخدام عبوات معطرات الجو في مناطق النوم، قائلا إنها تطلق الفثالات والمركبات العضوية المتطايرة التي "ترتبط بقضايا الجهاز التنفسي والاضطرابات الهرمونية".

المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) هي مواد كيميائية صغيرة تخرجها العبوات في الهواء، والتي يمكن أن تتسرب بعد ذلك إلى رئتيك.

حث طبيب خريج جامعة هارفارد الناس على إزالة ثلاثة أشياء "سامة" من غرف النوم.

الأول هو الوسائد القديمة في غرفة النوم والتي حذر من أنها يمكن أن تتراكم عليها عث الغبار والعرق والمواد المسببة للحساسية الضارة بمرور الوقت.

كان العنصر "السام" الأول هو الوسائد القديمة في غرفة النوم والتي حذر من أنها يمكن أن تتراكم عليها عث الغبار والعرق والمواد المسببة للحساسية الضارة بمرور الوقت وحذر الناس من التوقف عن استخدام معطرات الهواء.

وحذر الناس من التوقف عن استخدام معطرات الهواء الاصطناعيةوكان تحذيره الأخير للناس هو التخلص من المراتب القديم.


وفي الأمد القريب، تحذر وكالة حماية البيئة الأميركية من أن هذه المواد قد تنتقل إلى المخ مسببة الدوخة والصداع وفقدان التركيز واضطرابات الرؤية.

وفي الوقت نفسه، ارتبط التعرض الطويل الأمد بمشاكل القلب والرئة، وقضايا الخصوبة، واختلال التوازن الهرموني، وحتى السرطان.

كما سلط الدكتور سيثي الضوء على دراسة أظهرت أن 86% من معطرات الهواء تحتوي على الفثالات، وهي مواد كيميائية مرتبطة بالربو والأضرار التناسلية.

لذا، حث الناس بدلاً من ذلك على تجربة خيار أكثر طبيعية، مثل الزيوت الأساسية المستخرجة من النباتات.

وأخيراً، حث الناس على التخلص من المراتب التي يزيد عمرها عن سبع إلى عشر سنوات.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أنها "قد تؤدي إلى انخفاض جودة النوم والتسبب في آلام الظهر المزمنة".

النوم على البطن


في عام 2023، وجد الباحثون أن المراتب التي لم تعد ثابتة، غالبًا بسبب سنوات من الاستخدام، مرتبطة بألم أسفل الظهر.

لذا، حذر من أنه إذا كانت مرتبتك قديمة، فيجب عليك التخلص منها "في أقرب وقت ممكن".

وحذر من أن النوم على مرتبة قديمة جدًا قد يؤدي إلى آلام الظهر المزعجة.

غرفة النوم اشياء ضارة في غرفة النوم اشياء مؤذية في غرفة النوم النوم معطر الهواء

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

