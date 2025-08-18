قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
رشا عوني

يرتبط استهلاك الكثير من السكر الأبيض بالعديد من الأمراض المنتشرة، خاصة وأنه يعبتره الأطباء السم الأبيض القاتل وسط تحذيرات قوية من أضرار السكر، والذي يجب على الجميع التوقف عنه تماماً وتغيير العادات الغذائية تدريجياً للوصول إلى نظام غذائي صحي بلا سكر أبيض . 

فهل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟ و مدى أضرار السكر الأبيض؟.. كل ذلك نستعرضه لك في السطور التالية ..

أعراض انسحاب السكر من الجسم

عند ترك السكر، قد يواجه الجسم بعض الأعراض المؤقتة نتيجة لانسحاب السكر، مثل الصداع، التعب، والقلق، ولكن هذه الأعراض عادة ما تختفي خلال أيام قليلة.

 كما يمكن أن تحدث تحسينات في الصحة العامة، بما في ذلك تحسين مستويات السكر في الدم، والوزن، وضغط الدم، والكوليسترول. 

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟ - الاتحاد للأخبار
اضرار السكر الابيض

ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

1-تحسن مستويات السكر في الدم:
 ينخفض مستوى السكر في الدم، خاصة إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع السكر أو مقاومة الأنسولين. 


2-فقدان الوزن:
 يؤدي تقليل استهلاك السكر إلى فقدان الوزن الزائد، حيث أن السكر يحتوي على سعرات حرارية عالية. 


3-تحسن صحة القلب:
 يقلل التوقف عن تناول السكر من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 


4-تحسن صحة الجلد:
يساهم تقليل السكر في تحسين نضارة البشرة. 


5-تحسن المزاج:
 يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق والتوتر. 


6-تحسن مستويات الطاقة:
 يشعر الشخص بزيادة في مستويات الطاقة بعد التوقف عن تناول السكر، حيث يعتمد الجسم على مصادر طاقة أكثر استدامة. 


7-تحسن وظائف الكبد والكلى:
 يؤدي تقليل السكر إلى تحسين وظائف الكبد والكلى. 


8-تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض:

 يقلل التوقف عن تناول السكر من خطر الإصابة بمرض السكري، والسمنة، وبعض أنواع السرطان. 

مخاطر تناول السكر وأضراره - ويب طب
ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر

متى تظهر نتائج ترك السكر؟


تجدر الإشارة إلى أن نتائج و آثار ترك السكر تظهر بصورة مباشرة وقد تمتد حتى بضعة أيام إلى أسبوعين، حيث يعاني الشخص من بعض الأعراض نتيجة قطع استهلاك السكر والتي تظهر على هيئة الدوخة، أو الغثيان، أو الشعور بالتعب، أو التقلبات المزاجية، أو الاكتئاب، أو القلق، أو التغير في نمط النوم، أو الصعوبة في التركيز، أو الرغبة الشديدة في تناول السكر وغيرها من الأعراض التي يجب أن تزول بصورة تدريجية حتى يعتاد الجسم على عدم استهلاك السكر.

الامتناع عن السكر لمدة أسبوع - ويب طب
اضرار السكر

كيف توقف السكر لمدة شهر؟

ويمكن تحفيز عملية التوقف والامتناع  عن السكر والتخفيف من الأعراض الانسحابية، من خلال اتباع النصائح التالية:

  • استبدال المشروبات الغازية، وعصير الفاكهة، ومشروبات الطاقة بالماء.

  • تزويد الجسم في الصباح بالبيض وغيرها من البروتينات والألياف الغذائية، بدلاً من الدونات والسكريات الأخرى.

  • ضرورة قراءة ملصقات المنتجات الغذائية لتحديد محتواها من السكر.

  • اختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية كالمكسرات والبذور، والفواكه، والحمص، والخضار، والبيض المسلوق.

  • تناول الزبادي اليوناني غير المحلى بدلاً من المثلجات والآيس كريم الغنية بالسكر.

  • تحسين كثافة العناصر الغذائية في النظام الغذائي، عن طريق إضافة كل من الخضروات والفاكهة، والفاصولياء، والمكسرات والبذور، والدجاج، والبيض، والمأكولات البحرية.

  • تجنب القلق والتوتر.

  • تجنب المحليات الصناعية.

  • ممارسة التمارين الرياضية.

  • ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم.

     
