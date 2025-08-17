هل مقاومة الأنسولين تعني الإصابة بمرض السكر؟.. استشاري تكشف

قالت الدكتورة هالة عيسوي استشاري أمراض الباطنة والسكري والسمنة بكلية الطب قصر العيني إن مقاومة الأنسولين مرحلة أولية قبل ظهور مرض السكري، موضحة أن مقاومة الأنسولين يصاحبها العديد من الأمراض، والمريض لم يعرف ماذا به.

مبادرة للكشف عن مقاومة الأنسولين

وأضافت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أننا في حاجة إلى إطلاق مبادرة للكشف عن مقاومة الأنسولين، موضحة أن الشخص عندما يتناول العديد من المواد السكرية يخرج الأنسولين، حتى يصل الأمر إلى حد التشبع للخلية ولا تتمكن من استقبال الأنسولين.

وأوضحت أن الأمر يظل في تطور حتى يصل إلى مرحلة «العلو في الدم»، وفي تلك المرحلة يظهر مرض السكري.