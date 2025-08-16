هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

يحتوى الافوكادو على أكثر من 20 نوع من الفيتامينات والمعادن مما يجعله مفيد للصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع hcahoustonhealthcare نكشف لكم أهم فوائد الافوكادو عند تناوله بكميات معتدلة.

إنقاص الوزن



يساعد محتوى الأفوكادو الغني بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يكون مفيدًا للتحكم في وزن الجسم.

تستغرق الألياف وقتًا أطول في الهضم مقارنةً بالعناصر الغذائية الأخرى، لذا لن تحتاج إلى تناول الكثير من الطعام للشعور بالشبع بالإضافة إلى ذلك، تُساهم الألياف في صحة الجهاز الهضمي، مما يُعزز نمو البكتيريا النافعة.

انخفاض الكوليسترول وأمراض القلب



بالإضافة إلى خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، يمكن للأفوكادو رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) و يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد، ونقله إلى الكبد للتخلص منه كفضلات و هذا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من تراكم الترسبات على جدران الشرايين ووجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٢ ونُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول حصتين أو أكثر من الأفوكادو أسبوعيًايرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض السكر ودهون البطن



بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين، يُعد الأفوكادو إضافة غذائية مثالية فهو لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، ويمكنه منع ارتفاع مستويات الأنسولين بعد تناول الطعام كما يُساعد تناول الأفوكادو يوميًا على إعادة توزيع الدهون وقد وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تناولن الأفوكادو يوميًا اخفضوا من دهون البطن الحشوية على مدار ١٢ أسبوعًا وتزيد الدهون الحشوية من خطر مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسين وظائف المخ والعين



من فوائد الأفوكادو الصحية الأخرى تعزيز وظائف الدماغ وصحة العين.

يحتوي الأفوكادو على اللوتين، وهو صبغة عضوية تُسمى كاروتينويد ورغم أن اللوتين يُعتبر عادةً فيتامينًا للعين، إلا أنه مهم أيضًا للوظائف الإدراكية والأداء.

