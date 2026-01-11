تحرير 10 محاضر لمخابز دسوق المخالفة بكفر الشيخ

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، جهود الرقابة الميدانية لضمان جودة رغيف الخبز ومطابقته للأوزان والاشتراطات الصحية، مع التأكد من انتظام عمل ماكينات الصرف وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

أسفرت الحملة المكبرة عن تحرير 10 محاضر تموينية، شملت 6 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضراً لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى محضر لمخالفة المواصفات الفنية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المخابز المخالفة.

جاءت الحملة بتنسيق مشترك بين نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، وبمشاركة فريق عمل من إدارتي تموين البندر والمركز برئاسة محمد عبد الكريم ومحمد أبو عيطة، وبالتعاون مع قطاعات الصحة وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير احتياجات المواطنين بأفضل جودة.