انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحرير 10 محاضر لمخابز دسوق المخالفة بكفر الشيخ

مخبز
مخبز
محمود زيدان

 كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، جهود الرقابة الميدانية لضمان جودة رغيف الخبز ومطابقته للأوزان والاشتراطات الصحية، مع التأكد من انتظام عمل ماكينات الصرف وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

أسفرت الحملة المكبرة عن تحرير 10 محاضر تموينية، شملت 6 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضراً لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى محضر لمخالفة المواصفات الفنية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المخابز المخالفة.

جاءت الحملة بتنسيق مشترك بين نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، وبمشاركة فريق عمل من إدارتي تموين البندر والمركز برئاسة محمد عبد الكريم ومحمد أبو عيطة، وبالتعاون مع قطاعات الصحة وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير احتياجات المواطنين بأفضل جودة.

