8 فواكه تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.. ابتعد عنهم فورا

تؤثر بعض الفواكه على نسبة السكر في الدم أكثر من غيرها، يستخدم الخبراء مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وحمل نسبة السكر في الدم (GL) لمساعدتهم على تقدير مدى سرعة ومدة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول أطعمة محددة.

يقيس مقياس الجهاز الهضمي مدى سرعة رفع الطعام لنسبة السكر في الدم على مقياس من 0 إلى 100؛ عوامل GL في كل من محتوى GI والكربوهيدرات لتقدير نفس التأثير.

فواكه تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم

1. البطيخ

البطيخ هو فاكهة تحظى بشعبية خلال أشهر الصيف الحارة. يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع يبلغ 75، مما يجعله واحدا من أعلى ثمار GI.3

ومع ذلك، فإن البطيخ لديه حمولة نسبة السكر في الدم منخفضة نسبيا (GL) تبلغ 5.6 بسبب الحد الأدنى من محتواه من الكربوهيدرات.

لذلك، تناول البطيخ باعتدال أمر جيد، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

2. التمر

يعرف التمور بحلاوته، لذلك ليس من المستغرب أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، معظم السعرات الحرارية تأتي من السكر؛ يحتوي التمر الواحد على 16 جراما.5

يحتوي التمور على نسبة عالية من السكر في الدم يبلغ 70 وارتفاع GL يبلغ 48.4، مما يعني أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من نسبة السكر في الدم.

3. ليتشي

تحتوي الفواكه المعلبة على سكر أكثر من الفواكه الطازجة، والليتشي هي فاكهة يتم تقديمها بشكل متكرر من العلبة. يحتوي الليتشي المعلب على معدل GI مرتفع جدا يبلغ 79 و GL مرتفع إلى حد ما يبلغ 14.8، مما يعني أنه من المرجح أن يزيد من نسبة السكر في الدم.

سيكون للليتشي الطازج تأثير أقل على نسبة السكر في الدم، ولكنه لا يزال يعتبر متوسطا في الجي، مع درجة تبلغ حوالي 57.7

إذا كنت تراقب نسبة السكر في دمك، فاختر الليتشي الطازج على المعلب وتناوله بكميات صغيرة.

4. المشمش

يحتوي المشمش المعلب على GI مرتفع إلى حد ما يبلغ 60، وGL معتدل يبلغ 12.9.9 يحتوي المشمش المجفف أيضا على GI مرتفع بشكل معتدل يبلغ حوالي 56 إلى 60.7

من ناحية أخرى، يحتوي المشمش الطازج على نسبة أقل من GI يبلغ حوالي 34 إلى 42، مما يعني أنه من غير المرجح أن يرتفع نسبة السكر في الدم بعد تناولها.

5. الموز الناضج

يمكن أن يؤدي نضج الفاكهة وكيفية طهيها أو تحضيرها إلى تغيير تأثيرها على نسبة السكر في الدم

الموز، وهي فاكهة نشوية تشبه الموز، هي مثال جيد.

الموز الأخضر (غير الناضج) له تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم لأنه منخفض في الكربوهيدرات. مع نضج الموز (يتحول من الأخضر إلى البني المصفر)، يزداد محتواها من السكر.

يمكن للموز الناضج أن يزيد من نسبة السكر في الدم، مع GI حوالي 66 و GL من 13.7 موز القلي، وهي طريقة شائعة لتقديمها، يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم أكثر، يزيد القلي من GI المقدر إلى 90 وGL إلى 18.7

6. فواكه مجففة

الفواكه المجففة، بشكل عام، سيكون لها تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم من الفواكه الطازجة لأنه مع جفاف الفواكه، تتم إزالة الماء وتصبح مستويات السكر فيها أكثر تركيزا.13

الزبيب هو نوع شائع بشكل خاص من الفواكه المجففة، مع ارتفاع GI بشكل معتدل يبلغ 65.7

7. الشمام

الشمام لديه القدرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، مع ارتفاع معدل الهضم الهضمي بشكل معتدل من 60 إلى 69. ومع ذلك، فإنه يحتوي على مستويات عالية من الماء، لذلك فإن GL الخاص به هو تسعة فقط وذلك لأنه، على غرار البطيخ، لا تحتوي حصة نموذجية من الشمام على الكثير من الكربوهيدرات.

إذا كنت تهتم بنسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري، فمن المحتمل أن يكون تناول الشمام بكميات صغيرة على ما يرام، ولكن إذا لم تكن متأكدا، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية، مثل أخصائي التغذية.

8. الأناناس

يحتوي الأناناس الخام على GI مرتفع جدا من 82 إلى 86، مما يعني أنه يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بدون أطعمة أخرى.

ومع ذلك، مثل الفواكه الأخرى الغنية بالسكر، لا يزال من الممكن للأشخاص المصابين بداء السكري (أو الأشخاص الذين يراقبون نسبة السكر في الدم) تناول الطعام، تأكد من تناوله بكميات صغيرة أو معتدلة، وفكر في إقرانه بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف.

المصدر: ‏verywellhealth.

