الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات مبكرة لأورام الثدي.. تعرفي عليها

سرطان الثدي
هاجر هانئ

سرطان الثدي هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعا التي تصيب النساء، يحدث ذلك عندما تتكاثر الخلايا السرطانية في الثدي وتصبح أوراما، حوالي 80٪ من حالات سرطان الثدي غازية، مما يعني أن الورم قد ينتشر من ثديك إلى مناطق أخرى من الجسم.

عادة ما يؤثر سرطان الثدي على النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما فما فوق، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضا على النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، قد يصاب الرجال أيضا بسرطان الثدي.


علامات أورام الثدي

يمكن أن تؤثر الحالة على الثدي بطرق مختلفة، بعض أعراض سرطان الثدي مميزة جدا، قد يبدو البعض الآخر ببساطة مثل مناطق ثديك التي تبدو مختلفة تماما عن أي منطقة أخرى، قد لا يسبب سرطان الثدي أعراضا ملحوظة أيضا، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تشمل الأعراض ما يلي:

تغيير في حجم ثديك أو شكله أو محيطه.
كتلة والتي قد تبدو صغيرة مثل البازلاء.
كتلة أو سماكة في ثديك أو بالقرب منه أو في الإبط تستمر خلال الدورة الشهرية.


تغيير في شكل أو شعور بشرتك على ثديك أو حلمتك، قد تبدو بشرتك مغمولة أو متجعدة أو متقشرة أو ملتهبة، قد يبدو أحمر أو أرجواني أو أغمق من الأجزاء الأخرى من ثديك.
منطقة صلبة تشبه الرخام تحت جلدك.
إفراز سائل ملطخ بالدماء أو واضح من حلمتك.

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%


كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟


قد يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات جسدية أو طلب التصوير الشعاعي للثدي للتحقق من علامات سرطان الثدي، لكنهم يقومون بإجراء الاختبارات التالية لتشخيص المرض:
الموجات فوق الصوتية للثدي.
التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي (MRI).
خزعة الثدي.
اختبار الكيمياء النسيجية المناعية للتحقق من مستقبلات الهرمونات.
اختبارات وراثية لتحديد الطفرات التي تسبب سرطان الثدي.

المصدر: ‏clevelandclinic

الثدي سرطان الثدي علامات أورام الثدي تشخيص سرطان الثدي

