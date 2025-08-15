علامات مبكرة لأورام الثدي.. تعرفي عليها

سرطان الثدي هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعا التي تصيب النساء، يحدث ذلك عندما تتكاثر الخلايا السرطانية في الثدي وتصبح أوراما، حوالي 80٪ من حالات سرطان الثدي غازية، مما يعني أن الورم قد ينتشر من ثديك إلى مناطق أخرى من الجسم.

عادة ما يؤثر سرطان الثدي على النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما فما فوق، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضا على النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، قد يصاب الرجال أيضا بسرطان الثدي.



علامات أورام الثدي

يمكن أن تؤثر الحالة على الثدي بطرق مختلفة، بعض أعراض سرطان الثدي مميزة جدا، قد يبدو البعض الآخر ببساطة مثل مناطق ثديك التي تبدو مختلفة تماما عن أي منطقة أخرى، قد لا يسبب سرطان الثدي أعراضا ملحوظة أيضا، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تشمل الأعراض ما يلي:

تغيير في حجم ثديك أو شكله أو محيطه.

كتلة والتي قد تبدو صغيرة مثل البازلاء.

كتلة أو سماكة في ثديك أو بالقرب منه أو في الإبط تستمر خلال الدورة الشهرية.



تغيير في شكل أو شعور بشرتك على ثديك أو حلمتك، قد تبدو بشرتك مغمولة أو متجعدة أو متقشرة أو ملتهبة، قد يبدو أحمر أو أرجواني أو أغمق من الأجزاء الأخرى من ثديك.

منطقة صلبة تشبه الرخام تحت جلدك.

إفراز سائل ملطخ بالدماء أو واضح من حلمتك.



كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟



قد يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات جسدية أو طلب التصوير الشعاعي للثدي للتحقق من علامات سرطان الثدي، لكنهم يقومون بإجراء الاختبارات التالية لتشخيص المرض:

الموجات فوق الصوتية للثدي.

التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي (MRI).

خزعة الثدي.

اختبار الكيمياء النسيجية المناعية للتحقق من مستقبلات الهرمونات.

اختبارات وراثية لتحديد الطفرات التي تسبب سرطان الثدي.

المصدر: ‏clevelandclinic