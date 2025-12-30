مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع الأرامل

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأرامل بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأخت ماري سما، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أنا معك"، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما تضمن الاجتماع أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتقال بختام العام الحالي.

كذلك، تفقد راعي الإيبارشيّة خدمة الأطفال، التابعة للأجتماع، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس.