قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع الأرامل

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأرامل بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأخت ماري سما، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أنا معك"، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما تضمن الاجتماع أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتقال بختام العام الحالي.

كذلك، تفقد راعي الإيبارشيّة خدمة الأطفال، التابعة للأجتماع، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس.

الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك راهبات قلب يسوع الكاتدرائية عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

بنك مصر

رسميًا .. بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه

خلال الورشة

اتحاد بنوك مصر والتأمين الصحي الشامل يطلقان حوارًا مؤسسيًا لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالجهاز المصرفي

وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال

التنمية الصناعية تشترط إنتاج الغزل والنسيج للحصول على رخصة الملابس الجاهزة

بالصور

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد