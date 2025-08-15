فوائد الثوم في علاج التهاب المسالك البولية

الثوم ليس مجرد مكون أساسي في المطبخ، بل يعد كنزًا طبيعيًا بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. وأشارت دراسات علمية إلى أن الثوم يمكن أن يلعب دورًا مساعدًا في الوقاية من التهاب المسالك البولية وعلاجه بجانب العلاج الطبي.

أبرز فوائد الثوم للمسالك البولية:

1. مضاد طبيعي للبكتيريا: يحتوي على مادة الأليسين التي تساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للالتهابات.



2. تعزيز المناعة: يقوي جهاز المناعة، مما يقلل فرص تكرار الإصابة.



3. تقليل الالتهاب: يساهم في تهدئة تهيج جدار المثانة والمسالك البولية.



4. تحفيز إدرار البول: يساعد الجسم على التخلص من السموم والميكروبات بشكل أسرع.

طريقة تناوله: يمكن تناول الثوم النيء صباحًا مع كوب ماء، أو إضافته للأطعمة، أو تناوله كمكمل غذائي بعد استشارة الطبيب، خاصة لمن يعانون من مشاكل المعدة أو ضغط الدم.



المصدر healthy