قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
طرق استخراج بطاقة رقم قومي
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
قمة ألاسكا .. ترامب وبوتين أمام لحظة الحسم الأوكرانية.. موسكو تتقدم في دونيتسك وتربك الحسابات
أعمال السنة.. ماذا ينتظر طلاب أولى إعدادي بعد وصولهم للإعدادية في 2028؟
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد الثوم في علاج التهاب المسالك البولية

الثوم
الثوم
ريهام قدري

الثوم ليس مجرد مكون أساسي في المطبخ، بل يعد كنزًا طبيعيًا بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. وأشارت دراسات علمية إلى أن الثوم يمكن أن يلعب دورًا مساعدًا في الوقاية من التهاب المسالك البولية وعلاجه بجانب العلاج الطبي.

أبرز فوائد الثوم للمسالك البولية:

1. مضاد طبيعي للبكتيريا: يحتوي على مادة الأليسين التي تساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للالتهابات.


2. تعزيز المناعة: يقوي جهاز المناعة، مما يقلل فرص تكرار الإصابة.


3. تقليل الالتهاب: يساهم في تهدئة تهيج جدار المثانة والمسالك البولية.


4. تحفيز إدرار البول: يساعد الجسم على التخلص من السموم والميكروبات بشكل أسرع.

طريقة تناوله: يمكن تناول الثوم النيء صباحًا مع كوب ماء، أو إضافته للأطعمة، أو تناوله كمكمل غذائي بعد استشارة الطبيب، خاصة لمن يعانون من مشاكل المعدة أو ضغط الدم.


 المصدر healthy

الثوم الثوم للمسالك البولية المسالك البولية فوائد الثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

ترشيحاتنا

مصلحة الجمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ15.85 مليون جنيه بجلسة مزاد علني ..تفاصيل

وزارة المالية

الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 4.8 مليار دولار.. ما القصة

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء الخميس 14-8-2025

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد