قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمةً خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب  بالحضور والمشاركين، مُعرباً عن سعادته للمشاركة اليوم في افتتاح هذا الصرح التعليمي والطبي، وقال: دائماً ما نقول كدولة بأن هدفنا في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة والقادمة أيضاً، هو ملفا الصحة والتعليم، واليوم هذا الصرح الذي نتواجد به يجمع الصحة والتعليم، ودائماً ما أكون حريصاً في كل متابعاتي مع الوزراء على مراجعة كل المشروعات التي تتم في الدولة في هذين المجالين المهمين، نظراً لكونهما الأولوية القصوى للحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء: كما أحرص حتى خلال الزيارات الميدانية التي أقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة إما مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لنعطي رسالةً مفادها مدى اهتمام الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذين الملفين.

وفي هذا الإطار، تابع قائلاً: بالتالي نحن كدولة نبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الأمر، وقد تحققت طفرة كبيرة بحمد الله من خلال المنشآت التابعة للدولة، ولكن يبقى دائماً الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص كمكمّلٍ للدولة المصرية، لذلك كان اهتمامي الشديد بالتواجد اليوم للمشاركة في افتتاح هذا الصرح الذي يعد نموذجاً للمشاركة الجادة جداً من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ عملاقٍ سيقدم خدمةً كبيرةً جداً في مجالي التعليم والصحة.

وخلال كلمته أشار رئيس الوزراء، إلى أن السؤال الذي يمكن أن يتبادر للمواطن المصري مفاده "هل أستطيع تلقي الخدمة في هذه النوعية من المنشآت عالية الجودة؟"، مُجيباً: بالتأكيد يمكن ذلك، مٌضيفاً: ومثلما أشار الدكتور أحمد سامح، رئيس الجامعة،  بخصوص الجزء الخاص بالجانب التعليمي، ولكن الأهم الذي أود ذكره أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي نسير فيها كدولة بخطوات جادة، وندمج فيها ليس فقط مستشفيات الدولة، بل أيضاً مستشفيات القطاع الخاص؛ مما يعني أنه سيكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص؛ لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: بالتالي كل ما يهمنا هو أن يكون لدينا أكبر حجم من الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية سيستفيد منها المواطن المصري.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلاً: أتوجه بالشكر لكل من قام بالتصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وأيضاً القائمين على التشغيل لهذا الصرح الكبير، وأتمنى لكم جميعاً كل النجاح والتوفيق، ودائماً وأبداً تحيا مصر إن شاء الله.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء المستشفى الجامعي الصحة الصحة والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة لوكيانوفسكويه بمنطقة زابوروجيا

صورة أرشيفية

الصين تتوقع 2.1 مليون عملية عبور للحدود يوميا خلال عطلة رأس السنة

فياض النعمان

اليمن يلوح بإجراءات قانونية ضد الإمارات في حال رفضها سحب قواتها

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد