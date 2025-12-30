رئيس جامعة الجيزة: 95 سريرًا و24 عناية مركزة.. تجهيزات متقدمة بالمستشفى الجديد

قال الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة الجيزة الجديدة، إن المستشفى الجامعي يضم 95 سريرًا داخليًا، و24 سرير عناية مركزة، و10 حضانات حديثي الولادة، و7 غرف عمليات، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، والعلاج الكيماوي، وقسطرة القلب، والطوارئ، والأشعة المتقدمة، ما يجعله مركزًا طبيًا متكاملًا قادرًا على تقديم خدمات متخصصة على أعلى مستوى.

نموذج متوازن بين التعليم والاستثمار

وأشار فريد ، إلى أن المستشفى يعمل بنموذج 70% اقتصادي و30% تعليمي، بما يضمن تحقيق عائد استثماري مستدام مع استمرار تقديم خدمات تعليمية وعلاجية عالية الجودة.

دور مجتمعي وخدمة مجانية للمواطنين

وأكد رئيس الجامعة ، أن الجامعة تدير مستشفى خدمة مجتمع بمنطقة السيدة نفيسة بطاقة 60 سريرًا يقدم خدمات علاجية وتشخيصية مجانية بالكامل، ويتردد عليه نحو 150 مريضًا يوميًا، مشددًا على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع بجانب الرسالة التعليمية.