إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
رشا عوني

حفل زفاف تحول إلى مشاجرة وفوضى ، حيث تصدر فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبد الرحيم ، تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة منذ مساء أمس الإثنين 29 ديسمبر، حيث موعد فرح كروان مشاكل كما أعلن منذ أيام.

لكن فرح كروان مشاكل تحول لساحة فوضى ومشاجرات وضرب بالكراسي وتدخلت الشرطة لإنقاذ الموقف بعد بلاغات عديدة عما يحدث في قاعة فرح كروان مشاكل  حيث تم فض الفرح بالكامل.

كواليس فرح كروان مشاكل 

تصدر فرح كروان مشاكل، منصات السوشيال ميديا بعد انتشار مقاطع فيديو من الفرح تبث ما حدث ليلاً حيث شهد قاعة الحفل تكدساً شديداً وحضور هائل غير متوقع من الجماهير لـ فرح كروان مشاكل.

ولم تتسطع الجاردات التي طلبها كروان مشاكل وقف الفوضى التي عمت الفرح، حتى وصل الأمر إلى ضرب بالكراسي داخل القاعة .

وحضر بعض مشاهير التيك توك فرح كروان مشاكل ، لكن الأمر انتهى بتزاحم وصل للتحرش والاعتداءات، وكذلك هناك اتهامات بالسرقة خلال الفرح وسط الزحام . 

وسقط العريس والعروس على الأرض وسط الناس حيث حاولا الخروج من القاعة بأعجوبة .

الشرطة تدخل في فرح كروان مشاكل

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع  فرح كروان مشاكل عقب تلقي بلاغات تفيد بحدوث مشادات وتعديات بين عدد من الحضور والبودي جاردات، إلى جانب شكاوى من التكدس الشديد داخل القاعة، كما تقوم بفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.

فض حفل كروان مشاكل

وتم فض الحفل والسيطرة على الموقف، وسط أنباء عن وقائع تحرش واعتداءات، بينما أشار صاحب القاعة إلى أن ما حدث كان نتيجة تدافع عنيف بسبب الزحام، نافيًا وقوع خناقات منظمة.
 

كروان مشاكل يبكي بعد فرحه

وبعد ساعات من فرح كروان مشاكل ، قرر العريس أن يخرج لجمهوره في لايف على تيك توك وظهر وهو يبكي ويقول “ فرحي باظ”، وروى كروان مشاكل ما حدث وقال أن سيارته تعرضت للحرق وهاتفه تم سرقته هو والكثير من عائلته، وعبر عن حزنه واستيائه مما حدث في فرحه. 

البعض تعاطف معه والآخر هاجموه وانتقدوا ما فعله واعتبروا أن الفرح مجرد تريند لجنى المشاهدات والأرباح فقط. 

القبض على كروان مشاكل وعروسته 

وبعد ساعات من فرح كروان مشاكل وانتشار فيديوهات الحفل على منصات السوشيال ميديا ، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل، من داخل مسكنه بمنطقة حدائق القبة، على خلفية مشاجرة نشبت خلال حفل زفافه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على إنجي حمادة عقب فض حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد وقوع حالة من التزاحم والمشاجرات داخل القاعة، ما استدعى تدخل قوات الأمن.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل التيك توكر كروان مشاكل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات المشاجرة.

محمد إمام يعلق على فرح كروان مشاكل

علق الفنان محمد إمام، على ما حدث في حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل ساخرًا، وقام بنشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام رد فيه على عدم حضوره للفرح قائلاً: “طب الحمدلله حصل خير تتعوض ان شاءالله، ولا متتعوضش خالص”.

عم العروسة يرفض كروان مشاكل

وفي وقت سابق، كشف المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، استيائه بعد إعلان خطوبة ابنة شقيقه على التيك توكر كروان مشاكل.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم: حسبي الله ونعم الوكيل، أخويا سيد خطب بنته لـ كروان مشاكل، إحنا لينا اسمنا، لما كلمته واعترضت على الجوازة قالي ملكش دعوة، محدش يكلمني يباركلي.. عزوني.

هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم مجرد تريند؟ 

وبعد ما حدث في فرح كروان مشاكل وسط الفيديوهات المتداولة، بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الحديث عما وقع بالفرح، وتوقع البعض أن فرح كروان مشاكل ليس حقيقاً وأن ماحدث ليلة أمس كان مخطط له من أجل التريند والمزيد من المشاهدات والأرباح ، وأن الزيجة كلها مجرد خطة واتفاق بين كروان مشاكل وأهل العروس لعمل تريند جديد.
 

