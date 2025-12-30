الكوارث تتوالى.. آدم كايد يستعد لفسخ عقده مع الزمالك

بدأ نادي الزمالك في استقبال عدة إخطارات من جانب اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفسخ عقودهم على خلفية تأخير صرف مستحقاتهم المالية منذ 4 أشهر.

وكانت بداية فسخ العقود من جانب عبدالحميد معالي وصلاح مصدق وتبعهم بنتايج والثلاثي ضمنوا أماكنهم في أندية جديدة بعد الرحيل عن الزمالك على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد آدم كايد ليكون رابع لاعب يفسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المستحقات المالية وعدم حصوله على راتبه منذ 4 أشهر.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.