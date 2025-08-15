قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
ريهام قدري

 المانجو فاكهة لذيذة ومغذية، إلا إن فيه أنواع وأصناف معينة يفضل تجنبها أو الحد منها لأسباب تتعلق بالطعم أو القيم الغذائية أو حتى المشاكل الصحية.

أمثلة لأنواع أو حالات من المانجو يفضل تجنبها:

1. المانجو غير الناضجة جداً (الخضراء القاسية)

تكون حمضية جدًا وصعبة الهضم لبعض الأشخاص.

ممكن تسبب تهيج المعدة أو الحموضة خصوصًا لمرضى القولون أو المعدة الحساسة.

2. المانجو شديدة النضج أو اللينة جدًا

غالبًا بتكون نسبة السكر فيها عالية جدًا، وده مش مناسب لمرضى السكري أو اللي بيعملوا حمية لإنقاص الوزن.

ممكن تكون معرضة للتخمر أو بداية الفساد.

3. أنواع المانجو شديدة الألياف (زي مانجو السكرية الرديئة التخزين)

الألياف القاسية بتخليها مزعجة في الأكل وبتسبب إمساك أو عسر هضم للبعض.

4. المانجو المخزنة بطرق غير صحية

خصوصًا اللي بيتم تعريضها للمواد الكيميائية زي "الكالسيوم كاربيد" للإسراع في النضج، وده بيكون ضار بالصحة.

5. أنواع المانجو باللون الباهت والرائحة الضعيفة

غالبًا فقدت قيمتها الغذائية أو اتقطفت قبل النضج بمدة طويلة، فطعمها بيكون ضعيف وقيمتها أقل.


 

المانجو انواع المانجا مانجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

سيارة الفتيات

أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

ترشيحاتنا

رخصة

برقم اللوحة.. طريقة معرفة مخالفات المرور

الحريق

السيطرة على حريق مخزن للبلاستيك بالقناطر الخيرية

الحريق

حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بالقناطر الخيرية

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد