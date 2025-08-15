أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو فاكهة لذيذة ومغذية، إلا إن فيه أنواع وأصناف معينة يفضل تجنبها أو الحد منها لأسباب تتعلق بالطعم أو القيم الغذائية أو حتى المشاكل الصحية.

أمثلة لأنواع أو حالات من المانجو يفضل تجنبها:

1. المانجو غير الناضجة جداً (الخضراء القاسية)

تكون حمضية جدًا وصعبة الهضم لبعض الأشخاص.

ممكن تسبب تهيج المعدة أو الحموضة خصوصًا لمرضى القولون أو المعدة الحساسة.

2. المانجو شديدة النضج أو اللينة جدًا

غالبًا بتكون نسبة السكر فيها عالية جدًا، وده مش مناسب لمرضى السكري أو اللي بيعملوا حمية لإنقاص الوزن.

ممكن تكون معرضة للتخمر أو بداية الفساد.

3. أنواع المانجو شديدة الألياف (زي مانجو السكرية الرديئة التخزين)

الألياف القاسية بتخليها مزعجة في الأكل وبتسبب إمساك أو عسر هضم للبعض.

4. المانجو المخزنة بطرق غير صحية

خصوصًا اللي بيتم تعريضها للمواد الكيميائية زي "الكالسيوم كاربيد" للإسراع في النضج، وده بيكون ضار بالصحة.

5. أنواع المانجو باللون الباهت والرائحة الضعيفة

غالبًا فقدت قيمتها الغذائية أو اتقطفت قبل النضج بمدة طويلة، فطعمها بيكون ضعيف وقيمتها أقل.



