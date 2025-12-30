محلب: جامعة "الجيزة الجديدة" أُسست برؤية واضحة ترتكز على الجودة والتميّز

ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء المستشفى الجامعي بجامعة "الجيزة الجديدة"، كلمةً خلال فعاليات افتتاح المستشفى، استهلّها بالترحيب بالحضور في رحاب جامعة "الجيزة الجديدة"، قائلًا: أرحب بجميع الحضور في هذا الصرح الأكاديمي والطبي الذي نعتز به، ويسعدنا اليوم أن نشهد خطوةً جديدةً ومهمةً بافتتاح مستشفى جامعة "الجيزة الجديدة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: إن وجودكم معنا اليوم يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وتابع المهندس إبراهيم محلب: لقد أُسّست جامعة "الجيزة الجديدة" برؤية واضحة تقوم على الجودة والتميز والالتزام بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وخدمة المجتمع. ويأتي هذا المستشفى الجامعي تتويجًا لهذه الرؤية، ليكون مركزًا متكاملًا للتعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء المستشفى الجامعي بجامعة "الجيزة الجديدة" أن المستشفى ليس مجرد مبنى أو منشأة طبية، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى إعداد أجيال متميزة من الأطباء والكوادر الصحية، ودعم البحث العلمي والتطبيقات الطبية الحديثة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا.

وأضاف: حرصنا منذ البداية على أن يُدار المستشفى وفق أحدث النظم العالمية، وأن يكون مُكمّلًا وداعمًا لمنظومة الرعاية الصحية التي تطورها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030.

وتابع "محلب": إننا في مجلس أمناء جامعة "الجيزة الجديدة" نؤكد التزامنا الكامل بالتعاون مع الدولة، ومع وزارتي التعليم العالي والصحة، من أجل الإسهام الفعّال في تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، وتحقيق التكامل بين الجامعات والمؤسسات الوطنية".

وتقدَّم المهندس إبراهيم محلب بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على تشريفه ودعمه للمستشفى، كما تقدَّم بالشكر أيضًا إلى جميع الوزراء والمسؤولين والسفراء الذين حضروا احتفالية الافتتاح، وكذا لكل من أسهم في إنشاء هذا الصرح من مهندسين وأطباء وإداريين.

وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة "الجيزة الجديدة": نُجدّد العهد بأن تظل جامعة "الجيزة الجديدة" ومستشفاها منارةً للعلم، وبيتَ خبرةٍ وطنيًّا، وشريكًا وطنيًّا صادقًا في مسيرة التنمية التي تشهدها مصرنا الغالية.