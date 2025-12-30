وزيرة التضامن تكرم فريق عمل إدارة الإعلام بالوزارة

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارة الاتصال الاستراتيجي والإعلام بالوزارة، برئاسة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وذلك تقديرًا لتميز الفريق خلال عام 2025، وما بذله من جهود أسهمت في إحداث طفرة كبيرة في تغطية أنشطة الوزارة المختلفة، والتعريف بالمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء جميع أعضاء فريق الاتصال الاستراتيجي والإعلام، وتسليمهم شهادات تقدير، والإشادة بما قدموه من أداء مهني متميز، مطالبةً باستمرار العمل بنفس الروح والوتيرة لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي باحترافية ومهنية فريق العمل برئاسة الدكتور محمد العقبي، مؤكدة حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعاتها، وخلق روح إيجابية من التنافس البنّاء بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن سر تميز فريق الإعلام يكمن في كونه حلقة الوصل الأساسية بين جهود الوزارة والمواطن، الذي يمثل الهدف الأول للوزارة، مشددة على أن خدمة المواطن ورضاه تأتيان في مقدمة أولويات العمل.