أضرار شرب القهوة على الريق.. تحذير لمرضى السكر

اعتاد الكثير على شرب القهوة على الريق يومياً قبل تناول وجبة الفطور، ورغم أن القهوة مشروب صحي ومفيد للقلب إلا أنها قد تصبح خطيرة في حالة شربها على الريق وعلى معدة فارغة، ولها تأثير سلبي على مرضى السكر تحديداً.

بحسب موقع webmed، نستعرض لكم أضرار شرب القهوة على الريق، وماذا يحدث بجسمك عند تناول القهوة على معدة فارغة؟ وكذلك أضرار القهوة على مرضى السكري.

اضرار شرب القهوة على الريق



هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

شرب القهوة على الريق لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر، ولكن قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو ما قبل السكري.

كما أن الكافيين قد يؤثر على طريقة استخدام الجسم للأنسولين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

اضرار القهوة على مرضى السكر

أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:

القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.





ارتجاع المريء:

قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها.



اضرار القهوة





اضطرابات الهضم:

قد يؤثر شرب القهوة على الريق على عملية الهضم، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات والتلبكات المعوية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.



زيادة التوتر والقلق:

الكافيين الموجود في القهوة قد يزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

اضرار القهوة على معدة فارغة

أفضل وقت لشرب القهوة

تناول وجبة خفيفة قبل القهوة، حيث ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي.

ويفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار لتجنب مشاكل المعدة و السكر، كما لا ينصح بشرب القهوة فور الاستيقاظ بل بعده بحوالي ساعتين.