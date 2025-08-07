خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

لا يخلو صباح يوم من كوب قهوة، وهي عادة صباحية لا يتخلى عنها الكثير في روتينهم اليومي، لكن يكمن الخطر في أضرار شرب القهوة على الريق قبل تناول الإفطار، فقد تسبّب لك مشاكل صحية كثيرة إذا تم تناول القهوة على معدة فارغة.



هل شرب القهوة على معدة فارغة مضر؟

شرب القهوة على الريق قد يسبب بعض الأضرار، أبرزها تهيج المعدة، وزيادة حموضة المعدة، وارتجاع المريء، واضطرابات الهضم، وزيادة التوتر والقلق، وارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم، ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري على المدى الطويل.



اضرار شرب القهوة على الريق

أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:

القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.





ارتجاع المريء:

قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها.





قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها. اضطرابات الهضم:

قد يؤثر شرب القهوة على الريق على عملية الهضم، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات والتلبكات المعوية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.





زيادة التوتر والقلق:

الكافيين الموجود في القهوة قد يزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.



اضرار شرب القهوة صباحا



هل شرب القهوة على الريق خطر على مرضى السكر؟

تأثيرات سلبية على مستوى السكر في الدم:

شرب القهوة على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ثم انخفاضه بشكل مفاجئ، مما يسبب الشعور بالتعب وفقدان الطاقة.





شرب القهوة على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ثم انخفاضه بشكل مفاجئ، مما يسبب الشعور بالتعب وفقدان الطاقة. تأثيرات على الساعة البيولوجية:

قد يؤثر شرب القهوة على الريق على الساعة البيولوجية للجسم ويؤدي إلى اضطرابات في النوم.



اضرار القهوة

كيف تتجنب أضرار القهوة على الريق؟

تناول وجبة خفيفة قبل القهوة:

ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي.





ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي. اختيار القهوة ذات الحموضة المنخفضة:

يمكن اختيار أنواع القهوة ذات الحموضة المنخفضة أو إضافة الحليب أو الكريمة لتقليل تأثيرها الحمضي.





يمكن اختيار أنواع القهوة ذات الحموضة المنخفضة أو إضافة الحليب أو الكريمة لتقليل تأثيرها الحمضي. الاعتدال في شرب القهوة:

ينصح بالاعتدال في كمية القهوة المستهلكة يومياً لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.



ينصح بالاعتدال في كمية القهوة المستهلكة يومياً لتجنب الآثار الجانبية المحتملة. تجنب شرب القهوة على الريق في حالة وجود مشاكل صحية:

ينصح بتجنب شرب القهوة على الريق في حالة وجود مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي.





ينصح بتجنب شرب القهوة على الريق في حالة وجود مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي. تأخير شرب القهوة:

يمكن تأخير شرب القهوة حتى بعد تناول وجبة الإفطار.



اضرار شرب القهوة على الريق

هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري ؟

شرب القهوة على الريق لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر، ولكن قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو ما قبل السكري.

كما أن الكافيين قد يؤثر على طريقة استخدام الجسم للأنسولين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.