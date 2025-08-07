قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
رشا عوني

لا يخلو صباح يوم من كوب قهوة، وهي عادة صباحية لا يتخلى عنها الكثير في روتينهم اليومي، لكن يكمن الخطر في أضرار شرب القهوة على الريق قبل تناول الإفطار، فقد تسبّب لك مشاكل صحية كثيرة إذا تم تناول القهوة على معدة فارغة.

هل شرب القهوة على معدة فارغة مضر؟

شرب القهوة على الريق قد يسبب بعض الأضرار، أبرزها تهيج المعدة، وزيادة حموضة المعدة، وارتجاع المريء، واضطرابات الهضم، وزيادة التوتر والقلق، وارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم، ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري على المدى الطويل. 
 

اضرار شرب القهوة على الريق 

أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:
القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم. 

 

  • ارتجاع المريء:
    قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها. 

     
  • اضطرابات الهضم:
    قد يؤثر شرب القهوة على الريق على عملية الهضم، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات والتلبكات المعوية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. 

     

زيادة التوتر والقلق:
الكافيين الموجود في القهوة قد يزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر. 
 

اضرار شرب القهوة صباحا


هل شرب القهوة على الريق خطر على مرضى السكر؟

  • تأثيرات سلبية على مستوى السكر في الدم:
    شرب القهوة على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ثم انخفاضه بشكل مفاجئ، مما يسبب الشعور بالتعب وفقدان الطاقة. 

     
  • تأثيرات على الساعة البيولوجية:
    قد يؤثر شرب القهوة على الريق على الساعة البيولوجية للجسم ويؤدي إلى اضطرابات في النوم. 
     
اضرار القهوة 

كيف تتجنب أضرار القهوة على الريق؟ 

  • تناول وجبة خفيفة قبل القهوة:
    ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي. 

     
  • اختيار القهوة ذات الحموضة المنخفضة:
    يمكن اختيار أنواع القهوة ذات الحموضة المنخفضة أو إضافة الحليب أو الكريمة لتقليل تأثيرها الحمضي. 

     
  • الاعتدال في شرب القهوة:
    ينصح بالاعتدال في كمية القهوة المستهلكة يومياً لتجنب الآثار الجانبية المحتملة. 
     
  • تجنب شرب القهوة على الريق في حالة وجود مشاكل صحية:
    ينصح بتجنب شرب القهوة على الريق في حالة وجود مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي. 

     
  • تأخير شرب القهوة:
    يمكن تأخير شرب القهوة حتى بعد تناول وجبة الإفطار. 
     
اضرار شرب القهوة على الريق 

هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري ؟

شرب القهوة على الريق لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر، ولكن قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو ما قبل السكري. 

كما أن الكافيين قد يؤثر على طريقة استخدام الجسم للأنسولين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم. 

اضرار القهوة على الريق اضرار القهوة على معدة فارغة اضرار القهوة فوائد القهوة اضرار القهوة على مرضى السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية - ارشيفي

السفارة الأمريكية لدى الإحتلال : زيادة مراكز توزيع المساعدات بغزة من 4 لـ 16

أرشيفية

إصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

الطالب السعودي محمد بن يوسف القاسم

تلقى طعـ نة قاتـ لة في بريطانيا.. الصلاة على الطالب محمد القاسم في الحرم المكي الجمعة

بالصور

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد