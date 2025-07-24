ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

تناول القهوة في الصباح هو عادة شائعة لدى الملايين حول العالم، ولها تأثيرات متعددة على الجسم، منها المفيد، ومنها ما قد يكون سلبيًا لدى بعض الأشخاص، حسب الكمية وتوقيت التناول.

إليك ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح:



- الفوائد المحتملة:

1. تحفيز النشاط والتركيز

الكافيين الموجود في القهوة يعزز من إفراز "الدوبامين" و"الأدرينالين"، ما يساعد على زيادة اليقظة والانتباه وتحسين المزاج.



2. تعزيز التمثيل الغذائي (الأيض)

القهوة قد ترفع معدل حرق السعرات، ما يجعلها مفيدة لأشخاص يسعون لفقدان الوزن (لكن بشكل معتدل).



3. تحسين أداء التمارين الرياضية

الكافيين يعزز من قدرة الجسم على التحمل، ويقلل الإحساس بالتعب، إذا تم تناول القهوة قبل التمرين.



4. مضادات الأكسدة

القهوة تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، ما يساهم في محاربة الالتهابات وتحسين صحة الخلايا.



- الآثار الجانبية أو التحذيرات:

1. اضطراب في الجهاز الهضمي

قد تسبب القهوة على معدة فارغة تهيجًا في جدار المعدة أو زيادة حموضتها، مما يؤدي إلى حرقان أو غثيان.



2. التوتر والقلق

الكافيين يمكن أن يرفع مستويات التوتر لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول جرعات عالية.



3. زيادة ضربات القلب

لدى بعض الناس، القهوة قد تسبب خفقانًا أو شعورًا بعدم انتظام ضربات القلب.



4. اضطرابات النوم

إذا تناولت القهوة في وقت متأخر من الصباح أو بكميات كبيرة، قد تؤثر على جودة نومك ليلًا.



5. الإدمان والاعتماد عليها

الاستمرار في تناول القهوة صباحًا يوميًا قد يؤدي إلى الاعتماد عليها، ويُسبب صداعًا أو خمولًا عند التوقف.



متى يُفضل شرب القهوة؟

أفضل توقيت لشرب القهوة ليس فور الاستيقاظ مباشرة، بل بعد مرور ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ، لأن الجسم يُفرز هرمون "الكورتيزول" صباحًا لتنشيطك، والقهوة في هذه اللحظة قد تقلل من تأثيره الطبيعي.



- نصيحة:

تناول القهوة بعد الإفطار وليس على معدة فارغة.

تجنب إضافة الكثير من السكر أو الكريمة الثقيلة.

لا تتجاوز كوبين إلى 3 أكواب يوميًا لتجنب الآثار السلبية.



