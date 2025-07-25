صلاح سليمان: عبد الناصر محمد زملكاوي.. وعبد الله السعيد قائد ومؤثر

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول زملكاوي، موضحا أن شخصيته قادرة على حل أى أزمات بالفريق.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالناصر محمد واضح وصريح وكان لاعب كرة قدم بنادي المقاولون العرب وهو مناسب للغاية لهذا المنصب في نادي الزمالك وأعتقد بأنه سينجح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية بتجديد عقد عبدالله السعيد وهو قائد مع عمر جابر وإضافة قوية للفريق ويستطيع السيطرة على غرفة الملابس بالإضافة إلى خبراته الكبيرة".