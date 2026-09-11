كريم رمزي: شخص مقرب يعمل على حسم صفقة حسام عبد المجيد لـ الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يكثف محاولاته لضم حسام عبد المجيد

وقال كريم رمزي في تصريحات تليفزيونية إن هناك شخصًا مقربًا يعمل لصالح النادي الأهلي من أجل المساعدة في حسم صفقة حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن المدافع بات ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر.

وأوضح رمزي أن تحرك الأهلي لضم حسام عبد المجيد يأتي في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عمرو الجزار، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار الإعلامي إلى أن إصابة الجزار تمثل ضربة قوية للفريق، الأمر الذي يدفع إدارة الأهلي إلى البحث عن بدائل قادرة على تعويض غيابه وتوفير خيارات إضافية أمام الجهاز الفني خلال منافسات الموسم.

ويتمتع حسام عبد المجيد بخبرات سابقة في الدوري المصري، قبل خوض تجربة احترافية في الدوري البلغاري، وهو ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها الأهلي حال نجاح المفاوضات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه والحفاظ على قوة قائمته.

مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد

أكد مجدي طلبة، نجم فريق الأهلي السابق، أن عودة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى صفوف القلعة الحمراء ستكون الخيار الأفضل للفريق، مقارنة بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عبد المنعم يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص الأهلي ويعرف أجواء النادي وطريقة اللعب، مشيرًا إلى أن عودته لن تحتاج إلى فترة طويلة من أجل التأقلم مع الفريق.