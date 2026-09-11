قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان فينيسيا
هشام عباس: والدي كان عايزني مهندس واشتغلت في العربيات ومصنع قطن
التعاون الخليجي: إستهداف طائرات مسيرة من العراق خط الأنابيب بالسعودية تصعيد خطير
هشام طلعت مصطفى: 10شركات عقارية كبرى حققت إيرادات 800 مليار جنيه
الصحة الأمريكية تعلن انتهاء أكبر تفشٍ لمرض «سايكلو سبورياسيس»
السعودية تقرر عدم الرد على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق
حظك اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
تطورات جديدة تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة.. ماذا ينتظر النجم المصري؟
فضل الدعاء جهرا في جماعة.. الإفتاء: فيه 5 بشارات فاحذروا تضييقه
وفاة إيما بونينو وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية
11 سورة قصيرة كان رسول الله يقرأها قبل النوم.. فكم تعرف منها؟
الخارجية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق-غرب بمسيّرات قادمة من العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: شخص مقرب يعمل على حسم صفقة حسام عبد المجيد لـ الأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
عمرو مصطفى

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يكثف محاولاته لضم حسام عبد المجيد 

 

وقال كريم رمزي في تصريحات تليفزيونية إن هناك شخصًا مقربًا يعمل لصالح النادي الأهلي من أجل المساعدة في حسم صفقة حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن المدافع بات ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر.

وأوضح رمزي أن تحرك الأهلي لضم حسام عبد المجيد يأتي في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عمرو الجزار، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار الإعلامي إلى أن إصابة الجزار تمثل ضربة قوية للفريق، الأمر الذي يدفع إدارة الأهلي إلى البحث عن بدائل قادرة على تعويض غيابه وتوفير خيارات إضافية أمام الجهاز الفني خلال منافسات الموسم.

ويتمتع حسام عبد المجيد بخبرات سابقة في الدوري المصري، قبل خوض تجربة احترافية في الدوري البلغاري، وهو ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها الأهلي حال نجاح المفاوضات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه والحفاظ على قوة قائمته.

مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد

 

أكد مجدي طلبة، نجم فريق الأهلي السابق، أن عودة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى صفوف القلعة الحمراء ستكون الخيار الأفضل للفريق، مقارنة بالتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عبد المنعم يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي، خاصة أنه سبق له ارتداء قميص الأهلي ويعرف أجواء النادي وطريقة اللعب، مشيرًا إلى أن عودته لن تحتاج إلى فترة طويلة من أجل التأقلم مع الفريق.

حسام عبد المجيد الزمالك الأهلي النادي الأهلي كريم رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

وزير النقل

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد غدًا

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد