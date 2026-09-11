قرار عاجل من سكك حديد مصر.. وقف القطارات الصيفية على خط مرسى مطروح في هذا الموعد

تُسدل هيئة سكك حديد مصر، الستار رسمياً على موسم المصيف؛ معلنة الوقف التام لتشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس؛ في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية الموسمية المنتظمة للهيئة، وتزامناً مع الانتهاء الفعلي للموسم الصيفي وعودة حركة التشغيل إلى جدولها الطبيعي، حيث تستعد الهيئة حالياً لإعادة هيكلة رحلاتها الخطية بما يتناسب مع احتياجات الركاب والمتغيرات الفصلية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

مواعيد إيقاف قطارات النوم (القاهرة / مرسى مطروح)

إيقاف تشغيل قطار النوم رقم (773 / 772 ) القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 12 سبتمبر 2026.

إيقاف تشغيل قطار النوم رقم (775 / 774 ) مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

مواعيد إيقاف القطارات المكيفة

إيقاف تشغيل القطار المكيف رقم (773 /772 ) القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

إيقاف تشغيل القطار المكيف رقم (775 / 774 ) مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026.

مواعيد إيقاف قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

إيقاف تشغيل قطاري (1933/1934 - 939/940) درجة ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل لهما من محطة القاهرة يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2026.

إيقاف تشغيل قطار (943 / 942 ) ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الإثنين 21 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل لهما من محطة مرسي مطروح يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026.

إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل له من محطة مرسى مطروح يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2026.

التزام بالارتقاء بالخدمات وتلبية متطلبات التشغيل

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارها في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية متطلبات التشغيل.