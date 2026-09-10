سكك حديد مصر: استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة / أسوان والعكس

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات في الاتجاهين على خط القاهرة / اسوان والعكس، اعتبارًا من الساعة 5 عصر اليوم الخميس الموافق 10/9/2026، وذلك عقب انتهاء أطقم الطوارئ والصيانة التابعة للهيئة من رفع الآثار الناجمة عن حادث تصادم قطاري بضائع بمنطقة محطة البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة ، واستكمال الإجراءات الهندسية والفنية اللازمة لاستعادة الكفاءة التشغيلية والتأكد من جاهزية الخط وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة.

وتتقدم الهيئة بخالص الاعتذار للسادة الركاب عن التأخيرات التي حدثت نتيجة الأعمال التي تم تنفيذها بموقع الحادث، مؤكدة استمرار المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز التحكم والسيطرة الآلية، لضمان انتظام حركة القطارات وفقًا لمعدلاتها الطبيعية على امتداد الشبكة.