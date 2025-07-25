ترامب يصل إسكتلندا لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسكتلندا، اليوم الجمعة؛ للمشاركة في محادثات ثنائية قد تُفضي إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترامب للصحفيين قبل مغادرته الولايات المتحدة بأنه سيزور منتجعي الجولف التابعين له في إسكتلندا، وسيلتقي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والزعيم الإسكتلندي جون سويني.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مع ستارمر اتفاقية التجارة الأمريكية البريطانية، وربما "تحسينها"، لكنه لم يوضح أي تفاصيل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن واشنطن تعمل جاهدةً أيضًا على إبرام اتفاقية تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه حريص جدًا على إبرامها.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاحقًا بأنها ستلتقي ترامب في إسكتلندا يوم الأحد.

ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قد يُسفر عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُشابه اتفاقية إطارية مع اليابان تم التوصل إليها هذا الأسبوع، ونصف نسبة الـ 30% التي يُهدد ترامب بفرضها بحلول الأول من أغسطس.

وسعى ترامب إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبًا في أبريل، وتهديده بفرض معدلات أعلى بكثير على العديد من الدول، على أن تُطبق بعد أسبوع من الآن.

ويقول ترامب إن هذه الخطوات ستُقلل من العجز التجاري الأمريكي وتُحقق إيرادات إضافية، لكن خبراء اقتصاديين يُحذرون من أن السياسات التجارية الجديدة قد تُؤدي إلى ارتفاع التضخم.