بيان بريطاني فرنسي ألماني يدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

دعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى إنهاء "الكارثة الإنسانية" في غزة فورًا، وطالبت إسرائيل برفع القيود المفروضة على المساعدات - كما حدث.

وأصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بيانًا، أكدوا فيه على ضرورة إنهاء "الكارثة الإنسانية" في غزة فورًا.

وطالبت الدول الثلاث، الاحتلال الإسرائيلي بـ "رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس.

وأفادت الأمم المتحدة ووكالات إنسانية بأن غزة على وشك نفاد الأغذية العلاجية المتخصصة اللازمة لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وصرح سليم عويس، المتحدث باسم اليونيسف في عمان، الأردن، لوكالة رويترز، بأن إمدادات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وهي علاج بالغ الأهمية، ستنفد بحلول منتصف أغسطس إذا لم يتغير شيء.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، أن ربع الأطفال الصغار والنساء الحوامل أو المرضعات الذين خضعوا للفحص في عياداتها في غزة الأسبوع الماضي يعانون من سوء التغذية، مُلقيةً باللوم على "سياسة التجويع" الإسرائيلية.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن "معدلات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين فقط"، وفقًا لوكالة فرانس برس.