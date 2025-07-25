سوريا.. ارتفاع حصيلة القتلى في حريق بريف إدلب

أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار مجهول السبب في أحد الأبنية السكنية في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي إلى ثلاثة.

وأوضح الدفاع المدني السوري وفاة امرأة وطفل جراء الانفجار في أحد الأبنية السكنية في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بسحب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار إلى أن الفرق التابعة للدفاع المدني السوري أنقذت شخصا وتعمل على إنقاذ شخص آخر عالق تحت الأنقاض.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتقاء شخصين وإصابة 70 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عبر منصة x: نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.