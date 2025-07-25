حرائق الغابات في إسرائيل خارج السيطرة.. والدفع بطائرات للإطفاء

اندلعت حرائق الغابات في إسرائيل وتسببت في إغلاق طرق رئيسية بمنطقة شمال الخليل وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق بنسر 14 فريق إلى جانب 6 طائرات إطفاء.

واندلع حريق غابات شمال الجليل، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع 87 ونشر 14 فريق إطفاء، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم المنطقة الشمالية في سلطة الإطفاء والإنقاذ، يوم الجمعة.

وأضاف رشاف أليكس برينر، قائد الفرق العاملة في موقع الحريق: "اندلع الحريق في منطقة مفتوحة يصعب الوصول إليها، وانتشرت النيران بسرعة بسبب الرياح القوية"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الفرق على الأرض وفي المنطقة تعمل على احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المواطنين والممتلكات.

كما حاولت ست طائرات إطفاء من سرب "إلعاد" منع وصول النيران إلى شواطئ الجليل والطريق السريع المجاور.

وجاء في البيان: "بسبب احتراق العديد من القصب بجانب النباتات الطبيعية، ينتشر دخان كثيف في المنطقة. يتقدم الحريق شمالًا، ويتخذ رجال الإطفاء إجراءات لحماية البساتين المجاورة على طول خط النار".

وأكدت السلطات أن الحريق لا يزال خارج السيطرة.