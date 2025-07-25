رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن الدفاع عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة أنه لايمكن الدفاع عن التصعيد العسكري الإسرائيلي الغير متناسب في قطاع غزة.

وأوضح ستارمر أن المشاهد المروعة في غزة لا تهدأ، وأن استمرار احتجاز الرهائن، وتجويع الشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه، وتصاعد عنف جماعات المستوطنين المتطرفة، والتصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة، كلها أمور لا يمكن تبريرها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان إنه بالتعاون مع أقرب حلفائنا، أعمل على مسار نحو السلام في المنطقة، مُركزين على الحلول العملية التي ستُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة من يعانون في هذه الحرب.

وأضاف ستارمر "سيحدد هذا المسار الخطوات الملموسة اللازمة لتحويل وقف إطلاق النار، الذي تشتد الحاجة إليه، إلى سلام دائم".

وأوضح أنه يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات، لافتا إلى أنه مُصرّ على ذلك تمامًا ولكن يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع تُفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع "هذه هي الطريقة لضمان أن يكون أداةً ذات فائدة قصوى لتحسين حياة من يعانون - وهو بالطبع، سيكون دائمًا هدفنا الأسمى".