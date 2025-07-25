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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

ستارمر
ستارمر
قسم الخارجي

دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية.

وجاءت المطالبات خلال رسالة أعدتها النائبة العمالية رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان سارة تشامبيون، اليوم الجمعة، وتداولت وسائل الإعلام البريطانية مضمونها.

وقالت الرسالة إلى ستارمر "الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية سيكون له أثر بالغ نظراً لدور بريطانيا في إعلان وعد بلفور، وكونها السلطة المنتدبة السابقة على فلسطين".

وأوضحت الرسالة "أن "بريطانيا دعمت حل الدولتين منذ عام 1980، والاعتراف سيُعطي لهذا الموقف مضمونه الحقيقي ويجسّد مسؤولية بريطانيا التاريخية".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سبتمبر المقبل.

ورحبت مصر وعدد كبير من الدول بالخطوة الفرنسية، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل معارضتهما الشديدة لهذا القرار.

الاعتراف بدولة فلسطينية كير ستارمر دولة فلسطينية سارة تشامبيون

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