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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يهدي مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في داكار | صور

وزير الخارجية يهدي مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في داكار
وزير الخارجية يهدي مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في داكار
القسم الخارجي

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بإهداء مستنسخ لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في العاصمة السنغالية داكار، في احتفالية شاركت فيها خادي جاى وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السنغالية وعدد من كبار المسئولين، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السنغال.
 

وأعرب الوزير عبد العاطي في كلمته عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية بين مصر والسنغال، مشيرًا إلى أن هذا الإهداء يأتي تعبيراً عن التقدير المتبادل والحرص المشترك على تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب القارة الإفريقية. 

وأكد أن اختيار توت عنخ آمون، أحد أبرز رموز الحضارة الفرعونية، يحمل دلالات قوية على عمق الإرث الحضاري المصري، وحرص القاهرة على مشاركة هذا التراث مع أشقائها الأفارقة. 

كما أشار إلى تطلع مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، معرباً عن ترحيب مصر بالتعاون مع المتاحف والمراكز الثقافية في الدول الإفريقية، بما يُعزز من جسور التواصل والتكامل الإفريقي.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة السنغالية عن تقدير بلادها لهذه اللفتة الكريمة، التي تُجسد عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين، مؤكدة أن عرض المستنسخ داخل متحف الحضارات الإفريقية يعكس روح التضامن بين شعوبها، وإبراز الأبعاد الثقافية والتنموية في علاقات التعاون بين مصر والسنغال.


 

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