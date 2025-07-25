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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية لن يكون له أي تأثير على الصراع، واصفًا الخطوة بأنها "عديمة الجدوى".

وأضاف ترامب في تصريح لشبكة CNN متحدثًا عن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنظر، إنه رجل من نوع مختلف.

لا بأس به. إنه يتصرف ضمن الفريق إلى حد ما. لكن الخبر الجيد هو: ما يقوله لا يهم".

وتابع قائلاً: "لن يغير شيئًا"، في إشارة إلى أن القرار لن يكون له تأثير يُذكر.

وكان إعلان ماكرون المفاجئ في وقت متأخر من الليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه سيعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، قد أثار دهشة العديد من الأطراف. 

وبذلك تصبح فرنسا أول عضو غربي في مجلس الأمن الدولي وأول دولة من مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة.

وأثار القرار رد فعل غاضبًا من إسرائيل، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الخطوة "تصب فقط في مصلحة دعاية حماس وتُعرقل مسار السلام".

وأضاف روبيو: "إنه صفعة في وجه ضحايا السابع من أكتوبر".

أما ترامب، فقد بدا أقل انزعاجًا من القرار، واعتبره مجرد خطوة بلا قيمة عملية.

وقال: "لقد أدلى بتصريح، فرنسا، ماكرون. التصريح لا يحمل أي وزن". وأضاف: "إنه رجل جيد جدًا. أنا أحبه. لكن هذا التصريح لا يحمل وزنًا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية إيمانويل ماكرون إعلان ماكرون دولة فلسطينية مجلس الأمن الدولي إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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