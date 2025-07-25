جيش الاحتلال: اعترضنا صاورخا أطلقه الحوثيون من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه اعترض صاروخ أطلقته قوات الحوثي المتمركزة من اليمن.

وأوضح جيش الاحتلال أنه فعل صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية بعد رصد إطلاق صاروخ حوثي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على موانئ اليمن التي يسيطر عليها قوات الحوثي، ردا على الهجمات الصاروخية التي تستهدف مناطق مختلفة في دولة الاحتلال.

وتستهدف قوات الحوثي السفن المارة في البحر الأحمر، بزعم نصرة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى مدار أكثر من 20 شهرا شنت هجمات على سفن ترفع أعلام عدد من الدول.

وخلال الأسبوع الماضي شن سلاح الجو الإسرائيلي هجملت على أهداف لقوات الحوثي في اليمن، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن السلاح يهاجم ميناء الحديدة.