هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين

رحب المطرب الشامي، بجمهوره المصري في مهرجان العلمين، المقام في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب الشامي عن فخره بالغناء لأول مرة في مصر، وقال شرف لي أول مرة اغني في مصر.

وداعب الشامي، جمهوره وقال لهم: «أنا بخلص الحفلة وهروح آكل كشري»، في إشارة إلى أول حفل جماهيري له مع تامر حسني.

حفل تامر حسني والمطرب الشامي

بدأ المطرب الشامي، فقرته الغنائية في حفل مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، في ساحة U أرينا، بأغنية جيناك، ثم أغنية سميتك سما، ثم تلاها بأغنية خدني، التي ألهبت حماس الجمهور.

تامر حسني والشامي

توافد عدد كبير من جمهور الفنان تامر حسني، على مسرح U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، الذي تم افتتاحه بحفل الفنان أنغام يوم الجمعة الماضية 18 يوليو.

ويحمل حفل تامر حسني، مع المطرب الشامي، اليوم، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، شعار كامل العدد؛ بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل.

وبدأ حفل تامر حسني مع المطرب الشامي، الساعة 11 مساء.