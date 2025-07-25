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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشامي يفتتح حفله الأول بمهرجان العلمين بأغنية جيناك

المطرب الشامي
المطرب الشامي
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

بدأ المطرب الشامي، فقرته الغنائية في حفل مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، في ساحة U أرينا، بأغنية جيناك، ثم أغنية سميتك سما، ثم تلاها بأغنية خدني، التي ألهبت حماس الجمهور.

المطرب الشامي

حفل تامر حسني والشامي 

توافد عدد كبير من جمهور الفنان تامر حسني، على مسرح U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، الذي تم افتتاحه بحفل الفنان أنغام يوم الجمعة الماضية 18 يوليو. 

ويحمل حفل تامر حسني، مع المطرب الشامي، اليوم الجمعة، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، شعار كامل العدد بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل. 

ويحيي تامر حسني حفله الليلة مع المطرب الشامي، الذي ينتظر أن يبدأ في الساعة 11 مساءا. 

تامر حسني

من جهة أخرى، كشف الفنان تامر حسني عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “لينا معاد”والذى من المقرر طرحه شهر يوليو المقبل.

ونشر تامر حسني بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وكتب معلقا: “فتحولي عينكم كدة واستعدوا جدا استجابة لطلبكم انشاءالله سيتم اصدار ألبوم لينا معاد يوم ١٠ يوليو القادم اوامر يا حبايب قلبي”.

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

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