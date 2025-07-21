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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الحلويات والكيك إليكِ وصفة كوفي كيك (Coffee Cake) الغنية بطعم القهوة، بطعم ناعم ورائحة رائعة مثالية مع فنجان قهوتك الصباحية أو المسائية:


 وصفة كوفي كيك الغنية بطعم القهوة

المكونات:

 للكيك:

2 كوب دقيق منخول

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة لينة (100 جم)

1 كوب سكر

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب حليب دافئ

1/4 كوب قهوة مركزة دافئة (اسبريسو أو نسكافيه مذاب في ماء ساخن)


 للتغليفة (الوجه):

1/2 كوب سكر بني (أو عادي)

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1/4 كوب جوز مجروش (اختياري)

 للتزيين (اختياري):

رشة قهوة سريعة الذوبان

سكر بودرة أو صوص كراميل أو شوكولاتة للتزيين

الطريقة:

1. تحضير الفرن:
سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني صينية كيك (مقاس 22 سم تقريبًا) بالزبدة ورشيها بالدقيق أو ضعي ورق زبدة.


2. خلط المكونات الجافة:
في وعاء، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والملح.


3. تحضير خليط الكيك:

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا واستمري بالخفق.

أضيفي خليط الدقيق بالتدريج بالتناوب مع الحليب والقهوة حتى تحصلي على خليط ناعم.

4. صب الكيك والتغليفة:

صبي الخليط في الصينية.

في وعاء صغير، امزجي مكونات التغليفة (السكر + القرفة + الزبدة + الجوز)، ثم رشيها على وجه الكيك.

5. الخبز:
اخبزي الكيك لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تخرج سكين نظيفة من المنتصف.


6. التقديم:

اتركي الكيك يبرد قليلًا، ثم زينيه بسكر بودرة أو صوص حسب الرغبة.

قدميها دافئة أو باردة مع قهوة سادة أو لاتيه.

 للتقديم:

جربي تقديمها مع رغوة قهوة سريعة أو بجانب كوب من الكابتشينو أو الموكا لمضاعفة نكهة القهوة.

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