السيطرة على حريق محدود في مطعم بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق محدود نشب في مطعم بقليوب.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق- فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا به- مدعومة بقوات مباحث قسم قليوب وشرطة المرافق، كما تواجدت سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الماديات بشكل طفيف.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، حيث تبين أنه يرجع إلى اشتعال بعض الكراتين المخزنة أعلى سطح المبنى الموجود به المطعم.