تعد شوربة الطماطم من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في فصل الشتاء لتدفئة الجسم.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الطماطم

طماطم مشوية

فلفل أحمر مشوي

بطاطس مشوي

مرقة دقيق

ملح

فلفل أسود

ريحان

سكر

صلصة طماطم

بهاريات إيطالي

للتقديم

توست محمص

طريقة عمل شوربة الطماطم بالريحان

شوحي الطماطم مع الفلفل و الريحان و الزبدةثم يتبل بالملح و الفلفل و مكعبات المرقة ثم يضاف الصلصة و السكر و الدقيق و البهارات الإيطالية ثم الماء و تترك حتى النضج وتقدم ساخنة.