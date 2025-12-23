البيئة تصادر طيور البجع من سوق السمك بالإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على الطيور، نفذت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية، حملة تفتيشية موسعة بسوق السمك بالإسماعيلية لحماية الكائنات البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور المحمية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمحافظة.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن حملة التفتيش تمكّنت من مصادرة عدد ٢ بجعة من سوق السمك، بعد رصد الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية، والتعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرّضه لأي أذى.

وشددت الدكتورة منال عوض، على خطورة اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو عرض الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها بأي شكل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز للطيور أو الكائنات المحمية، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية على مستوى جميع المحافظات.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تعدٍّ على الكائنات المهددة بالانقراض لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.