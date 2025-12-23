خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الإفراج عن عدد معتبر من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في اليمن.

ونقل المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاتفاق يمثل خطوة انسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن.

وإشاد أبو الغيط بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم، معربا عن تطلعه لأن يهيئ الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.