أبو الغيط: ندعو إلى معالجة شاملة للأزمة اليمنية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

قال أبو الغيط، إن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين.

أضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، :" ندعو إلى معالجة شاملة للأزمة اليمنية".

وفي وقت سابق، أعربت سلطنة عُمان ، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، مثمنة الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ٩ حتى ٢٣ ديسمبر الحالي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية ، فقد أشادت السلطنة بتعاون المملكة العربية السعودية وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم.