إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
فن وثقافة

أصعب الأدوار .. حسن الرداد يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

حسن الرداد
حسن الرداد
ميرنا محمود

أعلن الفنان حسن الرداد عن تعرضه لوعكة صحية شديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وكتب الفنان حسن الرداد : "عندى دور برد شديد بقاله أسبوع من أصعب الأدوار اللى جت لى فى حياتى، خاللوا بالكم عشان الفيرس المرة دى قوى جدا جدا، مش عارف اللى بيحب الشتاء بيحبه على إيه".

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان "طه الغريب"، مؤكدًا أنه يعتبره من أبرز الأعمال التي سيقدمها خلال مسيرته الفنية كما وصفه إنه "عمل العمر".

وأوضح حسن الرداد، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي حققت أعماله مبيعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويعتبر من أبرز الكتاب في مجال الرواية السينمائية.

وأضاف حسن الرداد، أن الفيلم كان قيد التحضير منذ حوالي أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يشارك في كتابة الحوار لتقديم شخصيات حقيقية ومؤثرة.

وأشار الرداد، إلى أنه يحب العمل على هذا المشروع بسبب عمق الشخصيات المكتوبة بعناية والتي تعكس الحياة الواقعية، بعيدًا عن الشخصيات الافتراضية، كما أن فريق العمل قام بالتحضير المكثف قبل بدء التصوير لضمان تقديم نسخة مميزة وجذابة من الفيلم.

وأفاد حسن الرداد، أنه يسعى أيضًا للتعاون مع تامر حبيب في أعمال رومانسية، كما أنه يعمل حاليًا على مشروع فيلم أكشن كوميدي سيقدم فيه تجربة جديدة ومختلفة من حيث الأداء والحركة.

حسن الرداد اعمال حسن الرداد اخبار حسن الرداد حسن الرداد و ايمي

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

السد القطري

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السد القطري وشباب أهلي دبي

أحمد حسن

خضع للحقن.. أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن إصابة مهاجم منتخب مصر

منتخب مصر

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

