تمنع تسلل الذئاب.. الفلاحين: 11 مليون كلب ضال في مصر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن الكلاب الضاله في مصر 11 مليون تقريبا والكلب المصري من أذكى وأوفى الكلاب في العالم لافتا إلي أن للكلاب أهمية كبيرة لحفظ التوازن البيئي.



وأضاف أبوصدام أن الكلاب تمنع تسلل الذئاب للمناطق السكنية ودخول اللصوص للمنازل، كما أن الكلب ينام 18 ساعة ويصحو في ساعات الليل المتأخرة ولا ينبح إلا على الغريب فينبه الناس ويبعث الطمأنينة والسكينة لأهل الحي.



ونصح نقيب الفلاحين المواطنين، بمعرفة أهمية الكلاب قائلا المثل بيقول صاحب كلب ولا تصاحب إنسان وذلك لشدة وفاء الكلاب

مشيدا بجهود وزارة الزراعة في التوعية والإرشاد بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة.

أطلقت وزارة الزراعة حملة يد واحدة ضد السعار والهدف منها ليس القضاء على الكلاب الضالة وإنما تقليلها ومنع إخطارها والاستفادة من فوائدها، ونوه أبو صدام بأن الكلب لا يعض إلا عندما يكون مصابا بالسعار أو في حالة استفزازه.

نصائح عاجلة



ووجهً بعض النصائح للمواطنين قائلًا: لا تقترب من كلب غريب بشكل كبير، ولو شعرت إنه هيهاجمك اقف مكانك، لو عضك لا تترك وجهك مكشوفًا، لو عضك كلب اغسل مكان العض بالماء والصابون وبعدها تذهب لأقرب مكان لأخذ اللقاح، تحرك جنب الكلب بهدوء لا تخاف ولا تجري، لو الكلب نائم لا تقترب منه".



وأكد نقيب الفلاحين علي دور جمعيات الرفق بالحيوان في المساهمه بتوضيح دور الكلاب والكف عن الاعتداء عليها بدون سبب.

وشكر وزارة الزراعة علي الجهود الكبيرة، في تطعيم الكلاب الضالة، داعيًا المواطنين لتطعيم كلابهم، ووضع طعام للكلاب بالشوارع المحيطة بكل كردون مباني.حتي لا تلجأ الكلاب لتسول اكلها والتصرف بشكل يخيف المواطنين.