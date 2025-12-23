مادورو يرد على تهديدات ترامب: واشنطن أولى بحل أزماتها الداخلية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوجه اهتمامه إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من توجيه التهديدات إلى فنزويلا.

وجاءت تصريحات مادورو في خطاب متلفز، ردًا على تهديدات أطلقها ترامب، تحدث فيها عن وجود أسطول بحري أمريكي “ضخم” يحيط بفنزويلا، ودعا خلالها الرئيس الفنزويلي إلى التنحي عن منصبه.

وأكد مادورو أن تركيز ترامب المستمر على فنزويلا أمر “غير معقول”، مشيرًا إلى أن نظيره الأمريكي يخصص جزءًا كبيرًا من خطاباته وتصريحاته للشأن الفنزويلي، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمات داخلية تتطلب حلولًا عاجلة، مثل نقص المساكن وفرص العمل.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن تحسين أوضاع الداخل الأمريكي كان سيسهم في تعزيز علاقات واشنطن مع دول العالم، بدلًا من تصعيد التوترات الدولية. كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة ممارسة ضغوط على بلاده عبر ملف النفط، مؤكدًا أن فنزويلا ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخرج منها أكثر قوة على الصعيد الاقتصادي، باعتبارها دولة ذات سيادة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وكاراكاس توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إصدار ترامب، في أغسطس الماضي، أمرًا تنفيذيًا يوسع من دور الجيش الأمريكي في أمريكا اللاتينية بذريعة مكافحة عصابات المخدرات.

كما أقدمت الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية على احتجاز ناقلتي نفط قرب السواحل الفنزويلية، ضمن إجراءات مرتبطة بالعقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.