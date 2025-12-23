قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مادورو يرد على تهديدات ترامب: واشنطن أولى بحل أزماتها الداخلية

محمود عبد القادر

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوجه اهتمامه إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من توجيه التهديدات إلى فنزويلا.

وجاءت تصريحات مادورو في خطاب متلفز، ردًا على تهديدات أطلقها ترامب، تحدث فيها عن وجود أسطول بحري أمريكي “ضخم” يحيط بفنزويلا، ودعا خلالها الرئيس الفنزويلي إلى التنحي عن منصبه.

وأكد مادورو أن تركيز ترامب المستمر على فنزويلا أمر “غير معقول”، مشيرًا إلى أن نظيره الأمريكي يخصص جزءًا كبيرًا من خطاباته وتصريحاته للشأن الفنزويلي، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمات داخلية تتطلب حلولًا عاجلة، مثل نقص المساكن وفرص العمل.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن تحسين أوضاع الداخل الأمريكي كان سيسهم في تعزيز علاقات واشنطن مع دول العالم، بدلًا من تصعيد التوترات الدولية. كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة ممارسة ضغوط على بلاده عبر ملف النفط، مؤكدًا أن فنزويلا ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخرج منها أكثر قوة على الصعيد الاقتصادي، باعتبارها دولة ذات سيادة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وكاراكاس توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إصدار ترامب، في أغسطس الماضي، أمرًا تنفيذيًا يوسع من دور الجيش الأمريكي في أمريكا اللاتينية بذريعة مكافحة عصابات المخدرات. 

كما أقدمت الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية على احتجاز ناقلتي نفط قرب السواحل الفنزويلية، ضمن إجراءات مرتبطة بالعقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.

