بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ لبيع السلع بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 257 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 يوليو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،؛ لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين، فضلا عن الاجتماع الذي عقده أيضا لمتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، فضلا عن الاجتماع الذي عقده أيضا لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا نقابيًا من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بجنوب افريقيا برئاسة "فليب لاند مان"، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك، كما بعث "فاروق" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ ٧٣ لثورة يوليو المجيدة.

بينما استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلًا من العميد أ.د. ياسر خليفة الباحث الرئيسي للشبكة القومية لتحلية المياه والعقيد بحري د. محمد الغراب - كبير باحثي الشبكة القومية لتحلية المياه - وذلك لمناقشة المراحل النهائية من إعداد القاعدة العلمية للشبكة القومية لتحلية المياه، كما استقبل "شوقي"، وفدًا من بنك الطعام المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا، كذلك نفذت محطة بحوث حلايب والشلاتين التابعة لمركز بحوث الصحراء دراسة ميدانية باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية (السونار) وذلك لأول مرة في المنطقة، بهدف تقييم الحالة الفسيولوجية والكفاءة التناسلية لسلالات الأغنام المحلية، كذلك واصل خبراء مركز بحوث الصحراء تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة ضمن مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير”، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي المباشر لصغار المزارعين في شمال ووسط سيناء.

كما استقبل الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفدًا رسميًا مصريًا رفيع المستوى، ضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الزراعيين في جمهورية مصر العربية، على رأسهم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، كما عقد مركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري، كما استعرض المركز حصاد أنشطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، والتي شهدت تنفيذ 1750 نشاطا إرشاديا وتدريبيا متنوعا، كذلك عقد المركز اجتماعا موسعا ضم ممثلين من شركات الاعلاف واضافات الأعلاف وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التسجيل وتذليل العقبات.



بينما وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد مبلغ 149 مليونًا و800 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 107 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 2140 رأسا، كما نظم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل مكثفة بغرفة الصناعات الغذائية، بهدف تعزيز الزراعات التعاقدية لمحصول السمسم ومحاصيل الخضراوات والفاكهة، وذلك ضمن خطة المركز للموسم الزراعي الحالي، كذلك عقد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي في المزارع السمكية.

بينما شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، في ورشة عمل متخصصة حول "آداة تسجيل المبيدات من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.

كما كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أطلقت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات الحملة المكبرة للسيطرة على مرض السعار، والتي تنفذها مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية البيطرية، كذلك نظمت حزمة من الأنشطة التدريبية العلاجية المتخصصة بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك الخيرية، وذلك في عدد من مراكز التدريب البيطري التابعة للهيئة، كما كشفت عن إجمالي كميات المنتج النهائي من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذبح خلال شهر يونيو الماضي، والتي بلغت حوالي 2574 طن.

بينما أطلق قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية لتنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني"، كما كشف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال عام.

واستضاف معهد بحوث الصحة الحيوانية برنامج تدريبي صيفي مكثف لطلبة كليات الطب البيطري بجامعة بدر، والزراعة بجامعة أسوان، والزراعة بجامعة الزقازيق بهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة لسوق العمل، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزت من خلاله أنشطة وجهود قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من يوليو الجاري، فيما يتعلق بإزالة التعديات، وتطهير المساقي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الزراعية، كذلك أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4 منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، كما أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول: "مهارات التفاوض والتسويق للمنتجات الزراعية"، لتنمية مهارات المهندسين والمرشدين الزراعيين في 4 مديريات.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى إجتماع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية الخاص بإعداد ملف مصر الخاص بإعادة فتح تصدير الأسماك لدول الإتحاد الأوروبي، كما واصل المعمل فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بالكشف عن متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية فى العينات الغذائية" لمتدربين من الكاميرون، كما شارك أيضا في الويبنار الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل حول "أثر الملوثات المختلفة على الصناعات الغذائية"، فضلا عن اعداد تدريب حول "أساليب وطرق سحب العينات" لعدد (23) من مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمعمل، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 4559 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.