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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

ابراهيم الكرداني
ابراهيم الكرداني
سارة عبد الله

أعلن الإعلامي إبراهيم الكرداني، إصابته بفيروس الحزام الناري

وكتب الكردي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الألم فظيع، أصبت بفيروس الحزام النارى منذ أربعة أيام، بدأ فى فروة الرأس ناحية اليمين، كأن سكاكين تقطع فيك، لا استطيع حتى تسريح الشعر، ونزل على الرقبة والصدر، احمرار وهرش، لا استطيع الحلاقة.. وبقاليل.. فى أحسن الظروف الألم يستمر  ٣ أسابيع، دعواتكم  جمعة مباركة إن شاء الله".

الحزام النارى أو “الهربس النطاقي”هو عدوى فيروسية تُسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا أو بثورًا على الجلد، وغالبًا ما يظهر الطفح الجلدي في صورة شريط من البثور أو الاحمرار في منطقة واحدة من الجسم، وليس في كل الجسم.

يمكن أن تُصاب به أكثر من مرة، ومن أكثر الخرافات انتشارًا أن الحزام الناري لا يحدث إلا مرة واحدة في الحياة، لكن هذا غير صحيح، فمن الممكن أن تتكرر الحالة، وعادةً ما يظهر الطفح في مكان مختلف عن المرة السابقة.

أسباب الإصابة بالحزام الناري:

السبب هو فيروس فاريسيلا زوستر، وهو نفس الفيروس المسبب لـ جدري الماء فبعد الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس خاملاً في الجسم، وقد ينشط لاحقًا على شكل هربس نطاقي.

أبراهيم الكردي فيروس الحزام الناري الحزام الناري

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