أبويا التاني.. محمد عدوية في أحدث ظهور مع منير

شارك الفنان محمد عدوية، صورة برفقة الكينج محمد منير، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق محمد عدوية: "حبيبي وأبويا التاني الفنان الكينج محمد منير".

محمد عدوية ومنير

وكشفت منصة “تذكرتي” عبر موقع انستجرام عن م حفل محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 ، وذلك يوم 16 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أغانيهم المميزة.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 5 فئات وجاءت كالأتي: (600 جنيه مصري للدرجة العادية، 1000 جنيه مصري منطقة مخصصة للفانز، 2000 جنيه مصري للصف الأمامي، 50000 جنيه مصري للطاولة 5 مقاعد، 100000 جنيه مصري للاستراحة 8 مقاعد).

محمد منير - أغنية ملامحنا

وفي منتصف شهر يونيو، من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم.