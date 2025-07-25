قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمنى يكشف حقيقة ادعاءات الجماعة الارهابية عن أوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل
مصدر مصري: وفد إسرائيل غادر بعد تلقيه رد حماس واستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل
أول تعليق من الخارجية الفلسطينية علي قرار الرئيس الفرنسي
مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب انتهاكات
القاهرة الإخبارية: الوفد الإسرائيلي يدرس رد حماس.. والمساعدات تدخل غزة
خطر على سلامة المواطنين.. الجيزة تشن حملة لضبط الإسكوتر الكهربائي
دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة.. يريح القلب ويهدأ النفس والبال
الزراعة تضرب بيد من حديد.. حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها بالمحافظات
مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى مدرسي بولاية راجستان الهندية
مصرع عامل سقط من أعلى عقار بالهرم
رفض تجويع أهل غزة.. الفلاحين تشارك في حملة الأوانى الفارغة ضد مجرمي الحرب
مصدر مصري: دخول 161 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبويا التاني.. محمد عدوية في أحدث ظهور مع منير

محمد منير وعدوية
محمد منير وعدوية
سارة عبد الله

شارك الفنان محمد عدوية، صورة برفقة الكينج محمد منير، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق محمد عدوية: "حبيبي وأبويا التاني الفنان الكينج محمد منير".

محمد عدوية ومنير

وكشفت منصة “تذكرتي” عبر موقع انستجرام عن م حفل محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 ، وذلك يوم 16 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أغانيهم المميزة.

أسعار تذاكر حفل محمد منير 

وانقسمت أسعار  تذاكر الحفل إلى 5 فئات وجاءت كالأتي: (600 جنيه مصري للدرجة العادية، 1000 جنيه مصري منطقة مخصصة للفانز، 2000 جنيه مصري للصف الأمامي، 50000 جنيه مصري للطاولة 5 مقاعد، 100000 جنيه مصري للاستراحة 8 مقاعد).

محمد منير - أغنية ملامحنا

وفي منتصف شهر يونيو، من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية محمد منير “ملامحنا”.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير

يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه الى شركة روتانا المنتجة للألبوم. 

محمد عدوية محمد منير الكينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ البيضاء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

ترشيحاتنا

الايجار القديم

هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟

مشروعات صغيرة

برلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة

النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ

نائبة: مصر دائما بالصفوف الأمامية لدعم الشعب الفلسطيني

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد